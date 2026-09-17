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Σαρωτική... Ελλαδάρα, κατάπιε στη Σλοβακία και περιμένει αντίπαλο στους «16» του Eurovolley!

ΓΗΠΕΔΟ

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Έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» του Eurovolley, η Εθνική, έκανε το καθήκον της επικρατώντας 3-1 σετ της Σλοβακίας και περιμένει τον αντίπαλό της στα νοκ άουτ!

Με νίκη ολοκλήρωσε την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική ομάδα, η οποία επιβλήθηκε με 3-1 σετ της Σλοβακίας και στρέφει πλέον αποκλειστικά την προσοχή της στη φάση των 16.

Η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς τον έλεγχο του πρώτου σετ. Με το μπλοκ της να λειτουργεί εξαιρετικά, η Ελλάδα προηγήθηκε με 7-3, αναγκάζοντας τον προπονητή της Σλοβακίας να καλέσει τάιμ άουτ. Η γαλανόλευκη διατήρησε τον έλεγχο, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των αντιπάλων της και έκλεισε το σετ με 25-17.

Το δεύτερο σετ ήταν πολύ πιο ισορροπημένο. Οι δύο ομάδες πήγαιναν κοντά στο σκορ, με τον Αλέξανδρο Ράπτη να ισοφαρίζει σε 18-18 σε ένα σημείο όπου η Ελλάδα προσπάθησε να πάρει το πάνω χέρι. Οι Σλοβάκοι όμως βρήκαν ρυθμό στο φινάλε, έφτασαν στο 22-20 και κατάφεραν τελικά να ισοφαρίσουν σε 1-1.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, το οποίο εξελίχθηκε σε μάχη πόντο με πόντο. Αυτή τη φορά η Εθνική ήταν εκείνη που διαχειρίστηκε καλύτερα τις κρίσιμες μπάλες, πήρε το προβάδισμα στο τελευταίο κομμάτι και με τον Ράπτη να αναλαμβάνει δράση έκλεισε το σετ με 25-22, κάνοντας το 2-1.

Η Ελλάδα διατήρησε τον έλεγχο και στο τέταρτο σετ, έφτασε στο 3-1 και ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στη Μόντενα.

Πλέον, η γαλανόλευκη αφήνει πίσω της τη φάση των ομίλων. Το πρωί της Παρασκευής (18/9) η αποστολή αναχωρεί για το Τορίνο, όπου η Εθνική θα μπει άμεσα σε ρυθμούς νοκ άουτ ενόψει της μάχης της για τη φάση των «16».

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