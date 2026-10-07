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Ο διπλός λόγος που έφερε τη δυσαρέσκεια

ΓΗΠΕΔΟ

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Στην ΑΕΛ δεν θέλουν να έρθουν σε καμία ρήξη με την ΚΟΠ, όμως ζητούν ίση μεταχείριση και θέλουν να πιστεύουν πως η Ομοσπονδία βλέπει τις ανορθογραφίες και θα τις φτιάξει, με γνώμονα το καλό του ποδοσφαίρου.

Ήταν λογικό επόμενο να βρίσκει δυσαρεστημένη την ΑΕΛ η απόφαση του Εφετείου να μην «ρίξει» την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής όσον αφορά τον Καφού και την ποινή των έξι επιπλέον αγωνιστικών που επιβλήθηκαν στον Πορτογάλο μέσο, για φτύσιμο στο ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ (2η αγωνιστική).

Μία δυσαρέσκεια που έγινε εντονότερη από τη στιγμή που η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, με τρία άτομα να μην αποδέχονται και άλλους δύο να πείθονται από τις θέσεις της ΑΕΛ αλλά και από το γεγονός ότι άλλαξε η ποινή κεκλεισμένων των θυρών της Ανόρθωσης. Στην ουσία «φούντωσε» για διπλό λόγο η δυσαρέσκεια.

Για το δεύτερο ζήτημα, στη λεμεσιανή ομάδα τονίζουν πως κατά την περσινή περίοδο απορρίφθηκε από το δικαστικό Σώμα δική της έφεση για κεκλεισμένων. «Αυτό δεν είναι θέμα της Ανόρθωσης αλλά της εφαρμογής των κανονισμών. Η ίδια Δικαστική Επιτροπή βρίσκεται ενώπιον σοβαρών ερωτημάτων και μένει τρομερά εκτεθειμένη με την ποινή που είχε επιβάλει, αφού το ίδιο το Εφετείο ήρθε και τους είπε ότι έγινε λάθος», σχολίασε ο Νικόλας Λεβέντης.

Στην ΑΕΛ δεν θέλουν να έρθουν σε καμία ρήξη με την ΚΟΠ, όμως ζητούν ίση μεταχείριση και θέλουν να πιστεύουν πως η Ομοσπονδία βλέπει τις ανορθογραφίες και θα τις φτιάξει, με γνώμονα το καλό του ποδοσφαίρου. «Η ΚΟΠ να παύσει ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Σε καμία δημοκρατική χώρα δεν θα τοποθετείτο γραπτώς δύο ώρες πριν το Εφετείο ο άνθρωπος που επέβαλε την ποινή», επισήμανε σε άλλη του αναφορά ο εκπρόσωπος Τύπου.

Αυξάνονται οι επιλογές

O Kαφού θα υπολογίζεται ξανά από τον Ούγκο Μαρτίνς στις 22 Νοεμβρίου και στην αναμέτρηση με την Καρμιώτισσα. Ο Πορτογάλος τεχνικός είδε με ικανοποίηση τους Μιλοσάβλιεβιτς, Μπρούνο Αλμέιδα και Τζιόφρι να επιστρέφουν κανονικά στις προπονήσεις και έτσι οι επιλογές του θα είναι αυξημένες. Εκτός πάντως θα παραμείνει και από το παιχνίδι της Κυριακής ο Τζούλιους Ζόκε. Ο Σλοβάκος θέλει ακόμη λίγο χρόνο να αποθεραπευτεί και στην ΑΕΛ δεν θα βιαστούν, καθώς πρόκειται για μία ποιοτική μονάδα και δεν θέλουν να ρισκάρουν, με κίνδυνο την υποτροπή.

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