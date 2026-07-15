Έγινε η κλήρωση για Παφιακο και Ολυμπιάδα

Στο Λουξεμβούργο ήταν στραμμένα τα βλέμματα της κυπριακής πετοσφαίρισης σήμερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις των Ευρωπαϊκών Κυπέλλων της CEV για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Στην κληρωτίδα ήταν και οι πρωταθλητές Κύπρου της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026. Ο Παφιακός θα συμμετάσχει στο CEV Champions League, ενώ η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως θα αγωνιστεί στο CEV Challenge Cup, εκπροσωπώντας την κυπριακή πετοσφαίριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα ο Παφιακός κληρώθηκε στο CEV Champions League να αντιμετωπίσει την Mladost Zagreb από την Κροατία με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Κύπρο στις 03-05/11/2026 και ο επαναληπτικός 10-12/11/2026. Εάν καταφέρει να προκριθεί τότε θα βρει απέναντι του στη Levski Sofia από τη Βουλγαρία.

Όσον αφορά την Ολυμπιάδα Νεαπόλεως κληρώθηκε στο CEV Challenge Cup απέναντι στην OK Dinamo Zagreb από την Κροατία, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στο Ζάγκρεμπ στις 27-29/10/2026 και ο επαναληπτικός στην Κύπρο στις 03-05/11/2026.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης εύχεται καλή επιτυχία στις δύο κυπριακές ομάδες για μια επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία.