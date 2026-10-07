Η Mercedes επιβεβαίωσε την αλλαγή κινητήρα και την ποινή του Ράσελ στη Σιγκαπούρη

Ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει από την τελευταία θέση στο κυριακάτικο (11/10, 15:00) γκραν πρι της Σιγκαπούρης, το οποίο είναι ο 17ος αγώνας της χρονιάς στη Φόρμουλα Ένα, καθώς η Mercedes επιβεβαίωσε ότι θα αλλάξει μονάδα ισχύος, με αποτέλεσμα να δεχθούν ακόμη ένα πλήγμα οι ελπίδες του Βρετανού για την κατάκτηση του τίτλου των οδηγών.

Υπενθυμίζεται ότι ο κινητήρας του 28χρονου οδηγού «παρέδωσε πνεύμα» προς το τέλος του γκραν πρι του Μπαχρέιν, το οποίο διεξήχθη την περασμένη Κυριακή στη Μαλαισία, ενώ ο Ράσελ ήταν τρίτος στον αγώνα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός «ομόσταυλός» του και πρωτοπόρος στην κατάταξη των οδηγών, Αντρέα Κίμι Αντονέλι, τερμάτισε δεύτερος και αύξησε το προβάδισμά του έναντι του Ράσελ στους 84 βαθμούς, ενώ απομένουν ακόμη επτά γκραν πρι μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Ράσελ θα χρησιμοποιήσει μια νέα μονάδα ισχύος στη Σιγκαπούρη, με την οποία θα ξεπεράσει το όριο των τεσσάρων κινητήρων που κάθε οδηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσα στη σεζόν χωρίς να του επιβληθεί ποινή, με αποτέλεσμα να «πέσει» στην τελευταία θέση της εκκίνησης.

Επιβεβαιώνοντας την είδηση, ο επικεφαλής της ομάδας της Mercedes, Τότο Βολφ, δήλωσε: «Αυτό είναι ιδιαίτερα απογοητευτικό, δεδομένου του τρόπου με τον οποίο (σ.σ. ο Ράσελ) οδήγησε το περασμένο τριήμερο και του αποτελέσματος για το οποίο άξιζε να παλέψει. Δυστυχώς, τέτοια περιστατικά αποτελούν μέρος του σπορ και η προσοχή μας τώρα στρέφεται στο να του παρέχουμε το καλύτερο δυνατό μονοθέσιο και τις ευκαιρίες ώστε να ανακάμψει και να κερδίσει θέσεις στον αγώνα».

Ο Αυστριακός πρόσθεσε: «Πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτό το τελευταίο Σαββατοκύριακο της χρονιάς με αγώνα σπριντ, να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε και να σημειώσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούμε και με τα δύο μονοθέσια. Η Σιγκαπούρη θα αποτελέσει σημαντικό τεστ για την κατανόηση και την ανθεκτικότητά μας ως ομάδα. Η Μαλαισία ήταν, προφανώς, ένα πολύ δύσκολο τριήμερο για εμάς. Από τότε, έχουμε περάσει τις ημέρες δουλεύοντας σκληρά, προκειμένου να κατανοήσουμε γιατί η απόδοσή μας δεν ήταν εκεί που έπρεπε. Έχουμε εντοπίσει αρκετούς τομείς που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, αλλά η Φόρμουλα Ένα δεν προσφέρει απλές απαντήσεις και χρειαζόμαστε περισσότερες αποδείξεις, προτού καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Η Σιγκαπούρη μάς δίνει μια άμεση ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Τα χαρακτηριστικά της πίστας είναι πολύ διαφορετικά και αυτό θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πού βρισκόμαστε. Γι' αυτό θα αξιολογήσουμε τόσο το τελευταίο «πακέτο» αναβαθμίσεων του μονοθεσίου όσο και τις προηγούμενες προδιαγραφές μας κατά τη διάρκεια του τριημέρου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι κατανοούμε πλήρως την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε».

ΑΠΕ - ΜΠΕ