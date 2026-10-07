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Κόβατς για Καρέτσα: «Ταλαιπωρείται από ίωση, έπαιξε λίγο περισσότερο απ' όσο είχαμε υπολογίσει»

ΓΗΠΕΔΟ

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Για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον χρόνο συμμετοχής του στα ματς με την Ελλάδα στο Nations League μίλησε ο προπονητής της Ντόρτμουντ, Νίκο Κόβατς.

Η επανέναρξη της Bundesliga βρίσκει την Ντόρτμουντ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με το απόλυτο 4/4, με τους Βεστφαλούς να υποδέχονται στην έδρα τους την Παρασκευή (09/10) τη Βέρντερ Βρέμης.

Ο προπονητής της ομάδας των Καρέτσα-Κωνσταντέλια, Νίκο Κόβατς στάθηκε στη συνέντευξη Τύπου στον πρώτο, τονίζοντας πως ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ πρόσθεσε πως στην Ντόρτμουντ περίμεναν ότι θα αγωνιστεί λιγότερα λεπτά με την Ελλάδα στα ματς του Nations League.

«Γνωρίζω πόσο υψηλές είναι οι απαιτήσεις από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Ως εκ τούτου, θέλει κανείς να χρησιμοποιεί τους καλύτερους παίκτες. Ο Καρέτσας αγωνίστηκε λίγο περισσότερο απ’ όσο είχαμε υπολογίσει. Είναι επίσης ένας από εκείνους που ταλαιπωρείται από ίωση.Για τον Καρέτσα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ. Λέγονται κάποιες υπερβολές. Ως Ομοσπονδία έχουμε εβδομαδιαία επικοινωνία με τους συλλόγους, τόσο όταν οι παίκτες αγωνίζονται στην Ευρώπη όσο και όταν βρίσκονται στην Ελλάδα. Ενημερωνόμαστε για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες μας.Δεν είναι μόνο η Ντόρτμουντ. Το ίδιο ισχύει για όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται Έλληνες ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Χωρίς λόγο έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι ισχύει για τον Κωνσταντίνο, ισχύει για όλους.Θέλω να τονίσω ότι, όσο βρίσκομαι εγώ στη θέση του προπονητή, ποτέ κάποια ευρωπαϊκή ομάδα δεν έχει ζητήσει από εμάς ιδιαίτερη μεταχείριση για κάποιον ποδοσφαιριστή. Δεν θα είχε λογική να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς η διάθεση των παικτών και οι αποφάσεις μας υπερβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Κανείς δεν μπορεί να παρέμβει στις αποφάσεις μου.

Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εγώ, ως προπονητής, όποιες αποφάσεις παίρνω, τις παίρνω με βάση την εικόνα που έχω για κάθε ποδοσφαιριστή. Το ίδιο ισχύει και για τους παίκτες που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε καμία διάκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κόβατς.

 

 

 

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