Αρχίζει ξανά προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Εσθονία η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ

Στο πλαίσιο του Promotion Round του ΕHF EURO 2028

Σε ρυθμούς προετοιμασίας θα μπει ξανά η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ της Κύπρου για τη ρεβάνς με την Εσθονία, η οποία ορίστηκε να διεξαχθεί στις 21 Μαρτίου, στο πλαίσιο του Promotion Round του ΕHF EURO 2028.

Το παιχνίδι θυμίζουμε ότι θα γινόταν στις 11 Ιανουαρίου, όμως αναβλήθηκε μετά το ατύχημα με το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στην Εσθονία.

Πρόκειται για την δεύτερη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον Promotion Round του ΕHF EURO 2028. Στον πρώτο αγώνα, που έγινε στις 7 Ιανουαρίου στο «Τάσσος Παπαδόπουλος - Ελευθερία», η ομάδα μας έδειξε πολύ καλό πρόσωπο και ανταγωνίστηκε τους Εσθονούς, παρά την ήττα με 31-27.

Σημειώνεται ότι η ομάδα που θα πάρει την πρόκριση, τότε θα λάβει μέρος στην κύρια φάση των προκριματικών του EHF EURO 2028, που θα διεξαχθούν από τον Νοέμβριο του 2026 μέχρι τον Μάιο του 2027.

Στην κλήση του Ομοσπονδιακού προπονητή, Ανδρέα Ανδρέου, περιλαμβάνονται οι εξής χειροσφαιριστές:

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Tάσος Ιωάννου, Γιώργος Κρητικός, Ανδρέας Παπαλαμπριανού, Θεόδωρος Παναρέτου, Θεοχάρης Σπύρου, Στέφανος Τίκκας.

Sabbianco Ανόρθωση: Ιούλιος Αργυρού, Ιωάννης Φέσιας, Κλεάνθης Χαραλάμπους.

Παρνασσός: Βασίλης Δημοσθένους, Σίμος Χατζηδάκης, Νικόλας Καρκάλατος, Λούκας Παρασκευά.

ΑΠΟΕΛ: Xρίστος Γεωργίου, Μάριος Γεωργιάδης, Χαράλαμπος Αντωνίου.

ΑΛΣ Ομόνοια 29: Κώστας Μπακατσέλος, Άγγελος Λεωνίδου, Δημήτρης Νικηφόρου.

Δράμα 1986: Χρίστος Ταρτίος.

Ζαφειράκης Νάουσας: Φώτης Μισαηλίδης.

Διαβαστε ακομη