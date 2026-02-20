ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκίνημα στη δεύτερη φάση στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών στο Χάντμπολ

Στη δεύτερη φάση του μπαίνει από το Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, το πρωτάθλημα Αllwyn Ανδρών στο Χάντμπολ, με τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων που αφορούν τον α’ όμιλο της διοργάνωσης.

Οι ομάδες κουβαλώντας τη συγκομιδή από την πρώτη φάση, θα δώσουν άλλους έξι αγώνες, εντός και εκτός με τις τρεις ομάδες του ομίλου τους, πριν από το ξεκίνημα των φάσεων που θα κρίνουν την τελική κατάταξη.

Στον πρώτο αγώνα της β’ φάσης, το Σάββατο (21/02, 16:30) θα κοντραριστούν ο Παρνασσός και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που κατέλαβαν την δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στην α’ φάση. Μέχρις στιγμής, η ομάδα του Στροβόλου μάζεψε 25 βαθμούς, ενώ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έχει 18.

Τόσους έχει και το Α.Λ.Σ Ομόνοια 29 που την Κυριακή (22/02, 17:00) φιλοξενείται από την πρωτοπόρο και μοναδική αήττητη, Sabbianco Ανόρθωση, η οποία σε 14 αγώνες είχε πάρει 13 νίκες και είχε μία ισοπαλία.

Όσον αφορά στον β’ όμιλο, η δράση στη β’ φάση θα ξεκινήσει αργότερα, αφού πρώτα συμπληρωθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με ένα αναβληθέν παιχνίδι. Συγκεκριμένα, το ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός, που δεν πραγματοποιήθηκε όταν ήταν αρχικά ορισμένο, θα γίνει το Σάββατο (21/02, 16:00). Ο αγώνας αφορά την 3η αγωνιστική.

Πρόγραμμα  – 15η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Προοδευτικός 21/02, 16:00

Παρνασσός - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 21/02, 16:30

Sabbianco Ανόρθωση - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 22/02, 17:00

 

Βαθμολογία

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

1.Sabbianco Ανόρθωση 27

2.Παρνασσός 25

3.Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18

4.Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 18

 

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

5.ΑΠΟΕΛ 12

6.Προοδευτικός 6 (-13αγ.)

7.ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 2 (-13αγ.)

8.ΑΟ Αραδίππου 2 2

 

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός, από την 3η αγωνιστική, ο οποίος είχε αναβληθεί στην αρχική ημερομηνία. Η διεξαγωγή του έχει οριστεί για το ερχόμενο Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου, στις 16:00.

  

Η συνέχεια στο πρωτάθλημα Γυναικών

Για την 4η αγωνιστική της β’ φάσης στο πρωτάθλημα allwyn Γυναικών, το βράδυ της Παρασκευής (20/02, 19:00) η Ε.Ν. Αθηένου, η οποία ισοβαθμεί στην κορυφή με 21 βαθμούς με τα CyView Λατσιά που έχουν ρεπό, αγωνίζεται εκτός έδρας με τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου (9β.). Για τον β’ όμιλο, η αναμέτρηση μεταξύ ΑΟ Αραδίππου (4β.) και Πανελληνίου (7β.) μεταφέρθηκε για να διεξαχθεί την Τρίτη (24/02, 19:30)

