Διεξάχθηκε και η τελευταία αγωνιστική της α’ φάσης στο πρωτάθλημα Allwyn Ανδρών

Αήττητη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην Α' φάση του πρωταθλήματος Ανδρών η Sabbianco Ανόρθωση κερδίζοντας εκτός έδρας με 47-27 (ημίχρονο 24-12), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής Ανδρών. Οι Κωνσταντίνος Κοτσιώνης και Artigues Elliot πέτυχαν 11 τέρματα για λογαριασμό της ομάδας της Αμμοχώστου, ενώ εννέα για τους γηπεδούχους σκόραρε ο Γιάννης Ιωαννίδης.

Η Sabbianco Ανόρθωση έφθασε τους 27 βαθμούς, δυο μπροστά από τον Παρνασσό που ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 25, έπειτα από το διπλό επί του ΑΠΟΕΛ με 31-16 (ημίχρονο 15-5) κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Για λογαριασμό της ομάδας του Στροβόλου από εννέα τέρματα πέτυχαν οι Λούκας Παρασκευά και Joshua Laurent Peletic. Oκτώ για τους γαλαζοκιτρίνους σκόραρε ο Petar Draskic.

Στους 18 βαθμούς, όσους έχει και το ΑΛΣ Ομόνοια που χθες επικράτησε με 36-26 του ΑΟ Αραδίππου, ανέβηκε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που νίκησε εκτός έδρας με 44-31 (ημίχρονο 21-14) του Προοδευτικού, έχοντας ως πρώτο σκόρερ με επτά τέρματα τον Θεόδωρο Παναρέτου και δεύτερο τον Δημήτρη Γιανόπουλο με έξι. Στα έξι γκολ ήταν και ο Σωτήρης Σαράφης των γηπεδούχων.

Την Παρασκευή, στη νίκη του ΑΛΣ Ομόνοια 29 επί του ΑΟ Αραδίππου, για την νικήτρια 11 τέρματα πέτυχε ο Αργύρης Πέτρου, ενώ πρώτος σκόρερ στον αγώνα ήταν ο Χριστόδουλος Τσιόρτης με 15 τέρματα.

Αποτελέσματα – 11η αγωνιστική

Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 - ΑΟ Αραδίππου 36-26

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Sabbianco Ανόρθωση 27-47

Προοδευτικός - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 31-44

AΠΟΕΛ - Παρνασσός 16-31

Βαθμολογία (Σε 14 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 27

2. Παρνασσός 25

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 18

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 18

--

5. ΑΠΟΕΛ 12

6. Προοδευτικός 6 – 13αγ.

7. ΑΟ Αραδίππου 2

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 2 – 13αγ.

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.

Νίκες για CyView Λατσιά και ΑΟ Αραδίππου

Συμπληρώθηκε ο α’ γύρος στη β’ φάση του πρωταθλήματος Allwyn Γυναικών, με τα CyView Λατσιά και τον ΑΟ Αραδίππου να καταγράφουν επιτυχίες. Στον α’ όμιλο, τα CyView Λατσιά επέστρεψαν στις νίκες νικώντας εκτός έδρας με 35-23 (15-13) τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου και με 21 βαθμούς ισοβαθμούν με την Ε.Ν. Αθηένου. Πρωταγωνίστρια για την ομάδα των Λατσιών η Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου που σκόραρε 17 τέρματα, ενώ για τους γηπεδούχους οκτώ πέτυχε η Αντιγόνη Πλύτα.

Στον β’ όμιλο, ο ΑΟ Αραδίππου πήρε διπλό με 25-24 επί του ΑΠΟΕΛ Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς, κάνοντας ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, αφού στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι προηγούνταν με 13-10. Για την νικήτρια οκτώ γκολ πέτυχε η Gradu Georgeta και εφτά η Μιράντα Ευαγγελίδου, με την Emma Tachon της ομάδας των Αγ. Τριμιθιάς να είναι η πρώτη σκόρερ στον αγώνα σκοράροντας 13 τέρματα.