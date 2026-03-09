XM Μαραθώνιος Λεμεσού 2026: Η ΚΙΑ και η Loutsios Group οδηγούν τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της Κύπρου

Η Loutsios Group και η ΚΙΑ ανανεώνουν τη δυναμική τους παρουσία στον αθλητισμό, στηρίζοντας και φέτος ως επίσημος συνεργάτης κινητικότητας τον XM Μαραθώνιο Λεμεσού 2026. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του νησιού θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 21 και 22 Μαρτίου, μετατρέποντας για ακόμη μια χρονιά τη Λεμεσό σε επίκεντρο του διεθνούς δρομικού κινήματος.

Με την αξιοπιστία και το κύρος της Loutsios Group, η ΚΙΑ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διοργάνωσης, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επίσημου συνεργάτη κινητικότητας. Τα πρωτοποριακά μοντέλα της ΚΙΑ θα λειτουργήσουν ως lead cars σε όλες τις αγωνιστικές διαδρομές, καθοδηγώντας με ασφάλεια και δυναμισμό τους χιλιάδες δρομείς που θα επιχειρήσουν να ξεπεράσουν τα όριά τους κάτω από τον ήλιο της Λεμεσού.

Loutsios Group: Πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας

Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεπερνά τα 60 χρόνια στον κλάδο της αυτοκίνησης, η Loutsios Group αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους και επιτυχημένους επιχειρηματικούς ομίλους στην Κύπρο. Ως ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ΚΙΑ από το 2003, ο όμιλος έχει καταφέρει να ταυτίσει το όνομά του με την καινοτομία, την ποιότητα και την άριστη εξυπηρέτηση, προσφέροντας λύσεις μετακίνησης που εμπνέουν και εξελίσσονται.

Η διαχρονική στήριξη του ομίλου προς τον Μαραθώνιο Λεμεσού πηγάζει από τη βαθιά πίστη στις αξίες της προσπάθειας, της επιμονής και του υγιεινού τρόπου ζωής. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η ΚΙΑ και η Loutsios Group επιδιώκουν να ενισχύσουν την εμπειρία των συμμετεχόντων, συμβάλλοντας στην άρτια και ασφαλή διεξαγωγή ενός θεσμού που προβάλλει την Κύπρο παγκοσμίως.

XM Μαραθώνιος Λεμεσού 2026

Ο XM Μαραθώνιος Λεμεσού αναμένεται να φιλοξενήσει και φέτος χιλιάδες αθλητές από κάθε γωνιά του πλανήτη, προσφέροντας μια μοναδική αθλητική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα. Με τη συμμετοχή της ΚΙΑ και της Loutsios Group, η διοργάνωση «φορτίζει» τις μηχανές της για ένα διήμερο γεμάτο ενέργεια, συγκινήσεις και μεγάλες επιδόσεις. Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Σαββάτου 21/3 ξεκινά με τη διαδρομή του Primetel Εταιρικού αγώνα 5χλμ., και στη συνέχεια ακολουθεί ο McDonald's Kids Race 1χλμ. Την Κυριακή 22/3 το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τον ΧΜ Μαραθωνίου Λεμεσού 42 χλμ. και ακολουθούν ο Muskita Ημιμαραθώνιος 21 χλμ., ο Petrolina 10 χλμ. δρόμος ενέργειας και ο Axlebolt 5χλμ. ατομικός δρόμος.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.limassolmarathon.com