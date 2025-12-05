Έναρξη στον β’ γύρο στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Με τους τέσσερις αγώνες της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ να διεξάγονται το Σαββατοκύριακο, 6-7 Δεκεμβρίου, αρχίζει ο β’ γύρος της διοργάνωσης.

Τα βλέμματα συγκεντρώνονται στον αγώνα στο ΑΤΙ, ανάμεσα στη Sabbianco Ανόρθωση και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής (07/12, 19:00). Από τη μία η ομάδα της Αμμοχώστου έχει το απόλυτο σε επτά αγώνες, μετρώντας ισάριθμες νίκες και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να δώσει συνέχεια στο σερί της. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι, που κλείνουν την τετράδα ευρισκόμενοι στην 4η θέση με οκτώ βαθμούς, θα επιδιώξουν να πετύχουν μία μεγάλη νίκη που θα τους βάλει σε τροχιά για μεγαλύτερο άλμα στη βαθμολογία.

Οι υπόλοιποι αγώνες της 8ης αγωνιστικής θα γίνουν το Σάββατο. Στις 16:00, στο στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης» , το ΑΛΣ Ομόνοια 29 θα παίξει εκτός έδρας απέναντι στον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στον εκπληκτικό α’ γύρο που το έφερε στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς.

Την ίδια ώρα ο ΑΠΟΕΛ που με έξι βαθμούς φιγουράρει στην πέμπτη θέση θα παίξει στο στάδιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με τον ΑΟ Αραδίππου που πήρε δύο βαθμούς στη διάρκεια του α’ γύρου.

Τον πρώτο λόγο για διπλό έχει και ο δεύτερος στη βαθμολογία, Παρνασσός, που θα αγωνιστεί στην Πάφο και το κλειστό «Αφροδίτη» στις 17:00 κόντρα στον Προοδευτικό που επιζητεί τη δεύτερη νίκη του στη φετινή σεζόν.

Πρόγραμμα – 8η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 06/12, 16:00

ΑΟ Αραδίππου - AΠΟΕΛ 06/12, 16:00

Προοδευτικός - Παρνασσός 06/12, 17:00

Sabbianco Ανόρθωση - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 07/12, 19:00

Βαθμολογία (Σε 7 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 14

2. Παρνασσός 12

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 10

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 8

5. ΑΠΟΕΛ 6

6. ΑΟ Αραδίππου 2

7. Προοδευτικός 2 – 6αγ.

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 0 – 6αγ.

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.

Όγδοη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Γυναικών

Στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών ένας αγώνας θα γίνει το Σάββατο και δύο την Κυριακή. Η πρωτοπόρος ομάδα των CyView Λατσιά (13β.) παίζει εκτός έδρας την Κυριακή (7/12, 15:00) απέναντι στον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου (5β.), ενώ η δεύτερη στη βαθμολογία Ε.Ν. Αθηένου (11β.) αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στον Πανελλήνιο (5β.) το Σάββατο (6/12, 18:00). Ο άλλος αγώνας της 8ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (7/12, 18:00) με τον ΑΟ Αραδίππου να αντιμετωπίζει τον ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς.