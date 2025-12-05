ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έναρξη στον β’ γύρο στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έναρξη στον β’ γύρο στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Με τους τέσσερις αγώνες της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ να διεξάγονται το Σαββατοκύριακο, 6-7 Δεκεμβρίου, αρχίζει ο β’ γύρος της διοργάνωσης.

 

Τα βλέμματα συγκεντρώνονται στον αγώνα στο ΑΤΙ, ανάμεσα στη Sabbianco Ανόρθωση και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, που θα γίνει το βράδυ της Κυριακής (07/12, 19:00). Από τη μία η ομάδα της Αμμοχώστου έχει το απόλυτο σε επτά αγώνες, μετρώντας ισάριθμες νίκες και θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να δώσει συνέχεια στο σερί της. Από την άλλη, οι φιλοξενούμενοι, που κλείνουν την τετράδα ευρισκόμενοι στην 4η θέση με οκτώ βαθμούς, θα επιδιώξουν να πετύχουν μία μεγάλη νίκη που θα τους βάλει σε τροχιά για μεγαλύτερο άλμα στη βαθμολογία.

 

Οι υπόλοιποι αγώνες της 8ης αγωνιστικής θα γίνουν το Σάββατο. Στις 16:00, στο στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης» , το ΑΛΣ Ομόνοια 29 θα παίξει εκτός έδρας απέναντι στον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στον εκπληκτικό α’ γύρο που το έφερε στην τρίτη θέση με 10 βαθμούς.

 

Την ίδια ώρα ο ΑΠΟΕΛ που με έξι βαθμούς φιγουράρει στην πέμπτη θέση θα παίξει στο στάδιο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με τον ΑΟ Αραδίππου που πήρε δύο βαθμούς στη διάρκεια του α’ γύρου.

 

Τον πρώτο λόγο για διπλό έχει και ο δεύτερος στη βαθμολογία, Παρνασσός, που θα αγωνιστεί στην Πάφο και το κλειστό «Αφροδίτη» στις 17:00 κόντρα στον Προοδευτικό που επιζητεί τη δεύτερη νίκη του στη φετινή σεζόν.

 

Πρόγραμμα  – 8η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς  - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 06/12, 16:00

ΑΟ Αραδίππου - AΠΟΕΛ 06/12, 16:00

Προοδευτικός - Παρνασσός 06/12, 17:00

Sabbianco Ανόρθωση - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 07/12, 19:00

 

Βαθμολογία (Σε 7 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 14

2. Παρνασσός 12

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 10

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 8

5. ΑΠΟΕΛ 6

6. ΑΟ Αραδίππου 2

7. Προοδευτικός 2 – 6αγ.

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 0 – 6αγ.

 

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.  

 

Όγδοη αγωνιστική στο πρωτάθλημα Γυναικών

Στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών ένας αγώνας θα γίνει το Σάββατο και δύο την Κυριακή. Η πρωτοπόρος ομάδα των CyView Λατσιά (13β.) παίζει εκτός έδρας την Κυριακή (7/12, 15:00) απέναντι στον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου (5β.), ενώ η δεύτερη στη βαθμολογία Ε.Ν. Αθηένου (11β.) αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στον Πανελλήνιο (5β.) το Σάββατο (6/12, 18:00). Ο άλλος αγώνας της 8ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (7/12, 18:00) με τον ΑΟ Αραδίππου να αντιμετωπίζει τον ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κιν: «Η Γιουνάιτεντ έδειχνε φοβισμένη και αμύνθηκε σαν ομάδα της σειράς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει εφεδρείες και μάλιστα παικτούρες

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Έναρξη στον β’ γύρο στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΚΟΠ πήρε πιστοποιητικό από την UEFA για να συνεχίσει να ασκεί έλεγχο στις ομάδες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Επιστροφές που θα δώσουν πολλά

ΑΕΚ

|

Category image

Πρόταση της Μπόκα Τζούνιορς στον Βεράτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Για το μήνυμα αντεπίθεσης στο φινάλε

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δικαιώθηκε ο Γιάνσον, πληρώνει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ανάγκη ενίσχυσης... φωνάζει

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Επιστροφή στη ECOMMBX Basket League με τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες Αποδόσεις σε Πάφος–Ακρίτας & ΕΝΠ–ΕΝΥ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γίνονται γνωστοί οι όμιλοι για το Μουντιάλ του 2026

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σημαντική μάχη ουραγών

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Ακαδημία ΣΚΗΤ ΣΚΟΛΕΜ/«Άντρη Ελευθερίου» φιλοξενεί αγώνα σκοποβολής για όλες τις ηλικίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Για νέα έκπληξη o Aκρίτας

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη