Η κλήση της Εθνικής Κύπρου στο χάντμπολ

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες υποχρεώσεις της Εθνικής Κύπρου Χάντμπολ. Την ερχόμενη Κυριακή (14/12) το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αρχίσει την προετοιμασία του ενόψει των αγώνων με την Εσθονία, για τον Promotion Round του EHF EURO 2028.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στην Κύπρο στις 7 Ιανουαρίου, ενώ η ρεβάνς στην Εσθονία θα πραγματοποιηθεί στις 11 του μήνα.

Η ομάδα μας προκρίθηκε σε αυτό τον γύρο, καταλαμβάνοντας την δεύτερη θέση στον όμιλο της πρώτης φάσης της διοργάνωσης, έχοντας νίκες επί των Βουλγαρία και Μάλτα και μία ήττα από τη Μεγάλη Βρετανία.

Σημειώνεται ότι όσες ομάδες πάρουν την πρόκριση από τον Promotion Round θα λάβουν μέρος στην κύρια φάση των προκριματικών του EHF EURO 2028, που θα διεξαχθούν από τον Νοέμβριο του 2026 μέχρι τον Μάιο του 2027.

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής, Ανδρέας Ανδρέου, στην αρχική κλήση, για την έναρξη της προετοιμασίας, συμπεριέλαβε 25 χειροσφαιριστές. Αυτοί είναι οι πιο κάτω:

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο: Tάσος Ιωάννου, Γιώργος Κρητικός, Ανδρέας Παπαλαμπριανού, Θεόδωρος Παναρέτου, Χριστόφορος Χατζηπέτρου, Θεοχάρης Σπύρου.

Sabbianco Ανόρθωση: Ιούλιος Αργυρού, Ιωάννης Φέσιας, Στέφανος Μελίσσας.

Παρνασσός: Bασίλης Δημοσθένους, Σίμος Χατζηδάκης, Νικόλας Καρκάλατος, Λούκας Παρασκευά, Αλέξης Χαραλάμπους, Γιώργος Ππούμος.

ΑΠΟΕΛ: Χρίστος Γεωργίου, Μάριος Γεωργιάδης, Νικηφόρος Χαραλάμπους, Χαράλαμπος Αντωνίου, Κωνσταντίνος Μακρής.

ΑΣΛ Ομόνοια 29Μ: Ανδρέας Ιωάννου, Κώστας Μπακατσέλος, Άγγελος Λεωνίδου, Ορέστης Λεοντίου.

Δράμα 1986: Χρίστος Ταρτίος.