Ελεύθερος με όρους ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε

Εξέλιξη με τον Σανεντίν Σαράν.

Σε αναταραχή βρίσκεται τις τελευταίες η Φενέρμπαχτσε, λόγω της σύλληψης του προέδρου της Σανεντίν Σαράν με σοβαρές κατηγορίες για ναρκωτικά.

Ο Σαράν συνελήφθη από τις τουρκικές αρχές, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των οπαδών, που κατέβηκαν στους δρόμους και τα έβαλαν με την κυβέρνηση.

Ωστόσο, σήμερα Πέμπτη (25/12), ο πρόεδρος της Φενέρ αφέθηκε ελεύθερος, αλλά θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση και με υποχρέωση να εμφανίζεται στο τμήμα δυο φορές την εβδομάδα.

Αυτό αναφέρει ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, ο οποίος τόνισε πως ο Σαράν έχει παραπεμφθεί σε δίκη.

sdna.gr

