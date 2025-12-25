Τι συμβαίνει με τον Ίσακ και τους τραυματισμούς - Η κακοτυχία που κρατά από τις μέρες της Νιούκαστλ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χειρουργήθηκε, θα «τρέξει» για να προλάβει να ξαναπαίξει τη φετινή σεζόν, αλλά ο Ίσακ έρχεται γι' ακόμα μια φορά αντιμέτωπος με την κακοτυχία, προσθέτοντας χαμένα παιχνίδια στο βιογραφικό του...

Ο Αλεξάντερ Ίσακ θα θυμάται την πρώτη του σεζόν στη Λίβερπουλ ως ένα μεγάλο μάθημα, που δεν αφορούσε απλά την αγωνιστική του ετοιμότητα και τη δυσκολία προσαρμογής σε νέα δεδομένα, αλλά θα το επαναφέρει στον νου του και για την πνευματική δύναμη που καλείται να επιδείξει αυτό το διάστημα.

Έχοντας βγει νοκ-άουτ για μερικούς μήνες και με τον Σλοτ να τονίζει ότι λογικά ο Σουηδός θα προλάβει να ξαναπαίξει τη φετινή σεζόν μετά το κάταγμα που υπέστη στο αριστερό πόδι στη νίκη (2-1) των «κόκκινων» επί της Τότεναμ στο Λονδίνο, ο νυν φορ των Πρωταθλητών Αγγλίας έκλεισε ακόμα ένα ραντεβού με την κακοτυχία, η οποία κρατά από τις μέρες που βρισκόταν στη Νιούκαστλ.

Ο Ίσακ από την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, όταν και υπηρετούσε τις «καρακάξες» με πολύ καλύτερες επιδόσεις από εκείνες που καταγράφει ως μέλος της Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή, έχει απουσιάσει από 40+ παιχνίδια στη θητεία του επί αγγλικού εδάφους.

Το πιο σοβαρό από τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει είχε έρθει στην πρώτη χρονιά της θητείας του στο κλαμπ του βορρά, αφού τότε είχε απουσιάσει από 17 παιχνίδια με μυϊκό πρόβλημα!

Τη σεζόν 2023-2024 είχε λείψει από συνολικά 12 ματς, σε δυο διαφορετικές χρονικές περιόδους, πέρυσι είχε χάσει μονάχα 9 ματς, ενώ φέτος θ’ αρχίσει να μετρά πολύ σύντομα και θα βλέπει και τους μήνες να περνούν μέχρι να επανέλθει από το κάταγμα που του προκάλεσε η σύγκρουση με τον Φαν ντε Φεν…

