Χριστουγεννιάτικο διάλειμμα και... επιστροφή την Παρασκευή (2612) με τέσσερα ματς και Ελ Κααμπί

Φουντώνει η μάχη με φόντο την 18η Ιανουρίου.

Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής κάνει σήμερα λόγω Χριστουγέννων για ένα σύντομο 24ωρο διάλειμμα, με δύο ακόμη αγωνιστικές ομίλων, να είναι προγραμματισμένες από αύριο (26/12) έως και την τελευταία ημέρα του 2025.

Το τουρνουά στο Μαρόκο ξεκίνησε την Κυριακή (21/12) και οι πρώτες τέσσερις ημέρες αγώνων ολοκληρώθηκαν, με πολλά από τα φαβορί να έχουν παρουσιάσει τις δυνατότητές τους στους αντίστοιχους εναρκτήριους αγώνες τους.

Το Μαρόκο, που διοργανώνει το τουρνουά, έχει επενδύσει πολλά σε ποδοσφαιρικές υποδομές για το τουρνουά και, με στόχο τη συνδιοργάνωση των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο βάρος προσδοκιών από την ομάδα του να κατακτήσει τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών. Έχει κερδίσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής μία φορά στο παρελθόν, πριν από περίπου 50 χρόνια. Έχοντας νικήσει στην πρεμιέρα με 2-0 τις Κομόρες και εκπληκτικό γκολ-ψαλιδάκι του Ελ Καμπί, θα επιστρέψει στη δράση αύριο (26/12), αντιμετωπίζοντας έναν πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο, το Μάλι, στο Ραμπάτ, στον δεύτερο αγώνα του 1ου ομίλου, με μεγάλο μέρος της προσοχής να επικεντρώνεται στον Ατσράφ Χακίμι.

Ο Αφρικανός Ποδοσφαιριστής της Χρονιάς αντιμετώπισε το ενδεχόμενο να χάσει το τουρνουά όταν τραυματίστηκε στον αστράγαλο σε αγώνα του Champions League για την Παρί Σεν Ζερμέν τον περασμένο μήνα, αλλά επέστρεψε στις προπονήσεις την περασμένη εβδομάδα και θα μπορούσε να του δοθεί αύριο λίγος χρόνος παιχνιδιού.

Στο επίκεντρο παραμένει επίσης ο Αιγύπτιος Μοχάμεντ Σαλάχ, σκόρερ στην πρεμιέρα των «Φαραώ» απέναντι στην Ζιμπάμπουε (2-1), αντιμετωπίζοντας προβλήματα στην Λίβερπουλ το προηγούμενο διάστημα. Η Αίγυπτος ελπίζει ότι η επιστροφή στην φόρμα θα συνεχιστεί όταν αντιμετωπίσει (26/12) τη Νότια Αφρική στο Αγκαντίρ.

Υπήρξαν νίκες επίσης για τους πρωταθλητές της Ακτή Ελεφαντοστού και τους πρώην νικητές Καμερούν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Νιγηρία και την Τυνησία. Η 3η αγωνιστική θα γίνει 28, 29, 30 και 31 Δεκεμβρίου, η φάση των «16» θα ξεκινήσει στις 3 Ιανουαρίου. Ο τελικός είναι στις 18 Ιανουαρίου. Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στους 6 ομίλους στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής:

Α όμιλος (26/12)

Ζάμπια – Κομόρες, 19:30

Μαρόκο – Μάλι, 22:00

Β όμιλος (26/12)

Αγκόλα – Ζιμπάμπουε 14:30

Αίγυπτος – Νότια Αφρική 17:00

Γ όμιλος (27/12)

Ουγκάντα – Τανζανία 19:30

Νιγηρία – Τυνησία 22:00

Δ όμιλος (27/12)

Μπενίν – Μποτσουάνα 14:30

Σενεγάλη – ΛΔ Κονγκό 17:00

Ε όμιλος 28/12

Ισημερινή Γουινέα – Σουδάν 17:00

Αλγερία – Μπουρκίνα Φάσο 19:30

ΣΤ όμιλος (28/12)

Γκαμπόν – Μοζαμβίκη 14:30

Ακτή Ελεφαντοστού – Καμερούν 22:00

ΔΙΕΘΝΗ

