Ο Φελίπε Καϊσέδο σκέφτεται να αποσυρθεί μετά τη δολοφονία του Μάριο Πινέιδα

Ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα Γουαγιακίλ και του Ισημερινού, Φελίπε Καϊσέδο, δήλωσε ότι μπορεί να τερματίσει την επαγγελματική του καριέρα μετά τη δολοφονία του συμπαίκτη και φίλου του, Μάριο Πινέιδα.

«Το πιο πιθανό σενάριο είναι να αποσυρθώ. Δεν σκέφτομαι να συνεχίσω. Ο θάνατος του Μάριο Πινέιδα με επηρέασε πολύ και δεν θέλω να μάθω τίποτα περισσότερο για το ποδόσφαιρο», δήλωσε ο 37χρονος παίκτης στους δημοσιογράφους. Ο Πινέιδα πυροβολήθηκε θανάσιμα την περασμένη Τετάρτη σε μια περιοχή βόρεια της Γκουαγιακίλ, στον Ισημερινό. Μια γυναίκα που ήταν μαζί του πέθανε επίσης στην επίθεση, και η μητέρα του παίκτη τραυματίστηκε.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο σοκ στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού. Ο Καϊσέδο, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία της εθνικής ομάδας, έφτασε στην Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ στις αρχές του 2025. Έκτοτε, έχει παίξει μόνο 20 αγώνες, πετυχαίνοντας τρία γκολ, σε μια σεζόν με λίγο χρόνο συμμετοχής στην πρώτη ομάδα.

Πριν από την τραγωδία, ο επιθετικός είχε εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στον σύλλογο, είτε ως παίκτης είτε σε ρόλο προπονητή στο τέλος της καριέρας του. Ο Καϊσέδο έχει αγωνιστεί για συλλόγους όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μάλαγα, η Λεβάντε, η Λάτσιο η Ίντερ και η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

