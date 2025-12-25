Κλείνει νωρίς τις... πόρτες ο Φερμίν Λόπεθ

Ο Φερμίν Λόπεθ εξέφρασε για ακόμη μια φορά την αγάπη του για την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας ότι επιθυμία του είναι να μείνει για πάντα στους «μπλαουγκράνα».

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ρωτήθηκε για το ενδιαφέρον που έδειξε η Τσέλσι, τονίζοντας ότι είναι τιμητικό, αλλά προτεραιότητά του είναι να μείνει στην Μπαρτσελόνα.

«Με τιμάει το ενδιαφέρον της Τσέλσι, αλλά εγώ θέλω να μείνω για πάντα συνδεδεμένος με την Μπαρτσελόνα, θέλω να κλείσω την καριέρα μου εδώ. Eλπίζω να μείνω για πάντα στην Μπαρτσελόνα», ανέφερε ο Φερμίν Λόπεθ.

sdna.gr