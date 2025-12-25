ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Έλιοτ

Δημοσιευτηκε:

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Χάρβεϊ Έλιοτ, με τους «Reds» να διακόπτουν τον δανεισμό του στην Άστον Βίλα!

O 22χρονος μεσοεπιθετικός παραχωρήθηκε δανεικός από τους «Reds» το περασμένο καλοκαίρι, αφού δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Σλοτ, ωστόσο δεν βρίσκει μεγάλο χρόνο συμμετοχής ούτε στην Άστον Βίλα.

Έτσι, η Λίβερπουλ αναμένεται να βάλει τέλος στον δανεισμό του, με τον Έλιοτ να επιστρέφει, ενώ πλέον μένει να φανεί αν θα παραμείνει στο ρόστερ για το υπόλοιπο της σεζόν, ή αν θα αποχωρήσει εκ νέου, που είναι και το πιθανότερο σενάριο.

Ο Έλιοτ έχει αγωνιστεί μόλις σε 7 παιχνίδια για την Άστον Βίλα, σε όλα αυτά μπαίνοντας ως αλλαγή και με τα 4 από αυτά να είναι για την Premier League. Με τη Λίβερπουλ, έχει 149 εμφανίσεις, με 15 γκολ και 20 ασίστ.

sport-fm.gr 

Διαβαστε ακομη