Θέλει να πάρει τον Μπετανκόρ ο Βόλος!

Τα μεταγραφικά του πλάνα καταστρώνει ο Βόλος και για την ενίσχυση της επίθεσης, βασικός στόχος είναι ο Χεφτέ Μπετανκόρ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

Ο 32χρονος Ισπανός φορ ανήκει στον Ολυμπιακό και αγωνίζεται δανεικός στην Αλμπαθέτε. Στην ομάδα της Segunda División, μετρά 3 γκολ και μια ασίστ σε 11 συμμετοχές.

Ο Χουάν Φεράντο γνωρίζει καλά τον Μπετανκόρ από την κοινή τους παρουσία στον Πανσερραϊκό και εκτιμά ότι θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά στον Βόλο. Βέβαια, η περίπτωση μόνο απλή δεν είναι, καθώς θα πρέπει να διακοπεί ο δανεισμός στους Ισπανούς και να βρεθεί μια φόρμουλα με τον Ολυμπιακό, για να μετακομίσει στην ομάδα της Μαγνησίας.

Ο 32χρονος Ισπανός μέτρησε πέρσι με τον Πανσερραϊκό 14 γκολ σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και ακόμα δύο σε τρεις συμμετοχές στο Κύπελλο, ενώ με την ομάδα των Σερρών είχε πετύχει συνολικά 20 τέρματα σε 36 παιχνίδια από τον Ιανουάριο του 2024.

