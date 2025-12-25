ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει να πάρει τον Μπετανκόρ ο Βόλος!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θέλει να πάρει τον Μπετανκόρ ο Βόλος!

Τα μεταγραφικά του πλάνα καταστρώνει ο Βόλος και για την ενίσχυση της επίθεσης, βασικός στόχος είναι ο Χεφτέ Μπετανκόρ, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

Ο 32χρονος Ισπανός φορ ανήκει στον Ολυμπιακό και αγωνίζεται δανεικός στην Αλμπαθέτε. Στην ομάδα της Segunda División, μετρά 3 γκολ και μια ασίστ σε 11 συμμετοχές.

Ο Χουάν Φεράντο γνωρίζει καλά τον Μπετανκόρ από την κοινή τους παρουσία στον Πανσερραϊκό και εκτιμά ότι θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά στον Βόλο. Βέβαια, η περίπτωση μόνο απλή δεν είναι, καθώς θα πρέπει να διακοπεί ο δανεισμός στους Ισπανούς και να βρεθεί μια φόρμουλα με τον Ολυμπιακό, για να μετακομίσει στην ομάδα της Μαγνησίας.

Ο 32χρονος Ισπανός μέτρησε πέρσι με τον Πανσερραϊκό 14 γκολ σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και ακόμα δύο σε τρεις συμμετοχές στο Κύπελλο, ενώ με την ομάδα των Σερρών είχε πετύχει συνολικά 20 τέρματα σε 36 παιχνίδια από τον Ιανουάριο του 2024.

sdna.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τι συμβαίνει με τον Ίσακ και τους τραυματισμούς - Η κακοτυχία που κρατά από τις μέρες της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να πάρει τον Μπετανκόρ ο Βόλος!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φελίπε Καϊσέδο σκέφτεται να αποσυρθεί μετά τη δολοφονία του Μάριο Πινέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτω τα χέρια από τους διαιτητές!

Απόψεις

|

Category image

Χριστουγεννιάτικο διάλειμμα και... επιστροφή την Παρασκευή (2612) με τέσσερα ματς και Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόλις ο 4ος ο Λοσάδα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ελεύθερος με όρους ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλείνει νωρίς τις... πόρτες ο Φερμίν Λόπεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αναφορά του Παπασταύρου που φέρνει χαρά στο Ομονοιάτικο κοινό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από τις σκέψεις εξάδας, σε μεγάλες περιπέτειες ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Η Μίλαν δίνει ανταλλάγματα για να πάρει τον Γκάτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό το σκορ έχει... ξεφύγει στα 104 παιχνίδια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάντερ: «Θέλω να μείνω στη Βαρκελώνη για πολλά χρόνια ακόμα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τριπλή συγκατοίκηση.... «σερβιτόρων»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Παίζοντας για ώρες μπάλα τα Χριστούγεννα στο μέτωπο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη