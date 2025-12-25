Μόλις ο 4ος ο Λοσάδα

Το πηδάλιο της τεχνικής του Απόλλωνα πήρε πριν λίγες μέρες ο Ερνάν Λοσάδα. Είναι από την Αργεντινή, μία αγορά που δεν είναι και από τις «αγαπημένες» των ομάδων μας όσον αφορά προπονητές. Είναι μόλις ο 4ος και ελπίζει να αφήσει το στίγμα του ο 43χρονος τεχνικός.

Η αρχή έγινε με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στον Ολυμπιακό Λευκωσίας το 2006. Τέσσερα χρόνια μετά ήρθε για λογαριασμό της Ανόρθωσης ο Γκιγιέρμο Όγιος, ενώ πέρασε σχεδόν μία δεκαετία να δούμε τον επόμενο. Το 2022 έκατσε στον πάγκο της Ένωσης ο Χαβιέρ Σιβιέρο.

Εκτός από τον Ρότσα που έκανε δύο σεζόν, οι υπόλοιποι δεν έμειναν για αρκετό καιρό. Το συμβόλαιο του Λοσάδα να πούμε πως είναι μέχρι το τέλος της σεζόν με προοπτική ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

X.X