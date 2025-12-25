ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αναφορά του Παπασταύρου που φέρνει χαρά στο Ομονοιάτικο κοινό

Το μεγαλεπήβολο έργο, μπαίνει για τα καλά μπρος.

Ο πρόεδρος της Ομόνοιας Σταύρος Παπασταύρου, στο μήνυμά του στο οποίο έκανε μία αναδρομή για τη σεζόν που φεύγει και για τους στόχους της νέας σεζόν, αναφέρθηκε και στα έργα υποδομής. Και η είδηση είχε να κάνει με το ιδιόκτητο γήπεδο. «Έχουμε προχωρήσει αρκετά και τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες που αφορούν την ανέγερση του ιδιόκτητου γηπέδου μας και των υπόλοιπων έργων που θα γίνουν στην περιοχή και μέσα στο νέο έτος θα είμαστε σε θέση να δώσουμε εικόνα στο όλο εγχείρημα».

Αυτή ήταν αναφορά του που φέρνει χαρά στο Ομονοιάτικο κοινό που βλέπει ένα όνειρο δεκαετιών, να μπαίνει στν τελική ευθεία.

Η αλήθεια είναι πως το προηγούμενο διάστημα, δεν έβγαιναν πολλά προς τα έξω. Όχι γιατί δεν γίνονταν οι προσπάθειες αλλά επειδή ο Σταύρος Παπασταύρου και οι συνεργάτες του θέλουν να είναι σίγουροι για το κάθε βήμα. Και φαίνεται πως τώρα, είναι πολύ προχωρημένα τα πράγματα.

Σημαντικό λοιπόν το 2026 σε πολλά μέτωπα για την Ομόνοια και τον διοικητικό της ηγέτη.

