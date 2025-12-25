Ποδοσφαιριστές που ακόμα παίζουν μπάλα, αλλά σίγουρα πίστευες ότι έχουν σταματήσει

Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν διάφορα στερεότυπα, με ένα εξ αυτών να είναι η διάρκεια ζωής μιας καριέρας ενός παίκτη, με πολλούς να θεωρούν, συνήθως, οποιονδήποτε άνω των 30, έτοιμο για απόσυρση. Αυτό, προφανώς, δεν ισχύει με πολλά παραδείγματα αθλητών που έχουν έρθει στην χώρα μας να το αποδεικνύουν, αλλά και στο εξωτερικό, με τους Μέσι, Ρονάλντο και Μόντριτς να είναι τα μεγαλύτερα.

Οι παραπάνω είναι γνωστοί, όμως υπάρχουν ακόμα 17 περιπτώσεις παικτών που συνεχίζουν... ακάθεκτοι ακόμα και σε μια πιο προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, και εσύ, ίσως, να μην γνώριζες ότι ακόμα αγωνίζονταν.

1. Γκίλφι Σίγκουρντσον

Ο Ισλανδός μέσος υπήρξε για χρόνια μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της Premier League κατά τη θητεία του στη Σουόνσι Σίτι και την Έβερτον. Ο Σίγκουρντσον, στα 36 του αγωνίζεται πλέον στη Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, στην Úrvalsdeild Karla, την κορυφαία κατηγορία του ποδοσφαίρου στην Ισλανδία. Μάλιστα, από τον Μάρτιο που υπέγραψε έχει καταγράψει 30 συμμετοχές σκοράροντας έξι γκολ και μοιράζοντας εννέα ασίστ.

2. Λούκας Ποντόλσκι

Εμβληματική μορφή της εθνικής Γερμανίας και παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014, o Λούκας Ποντόλσκι έχει αγωνιστεί σε συλλόγους στην Αγγλία, τη Γερμανία, την Τουρκία και την Ιαπωνία. Στα 40 του χρόνια, ο επιθετικός παραμένει ενεργός και έχει τηρήσει την υπόσχεσή του να αγωνιστεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Αυτή τη στιγμή είναι ο μεγάλος σταρ της Γκόρνικ Ζάμπρζε στην Ekstraklasa. Όχι μόνο συνεχίζει να σκοράρει, αλλά αποτελεί και ηγέτη και πρεσβευτή του συλλόγου. Σε 128 συμμετοχές έχει σκοράρει 25 γκολ και έχει δημιουργήσει άλλα 22, ενώ φέτος έχει παίξει 10 ματς δίχως να έχει συμμετοχή σε κάποιο τέρμα.

3. Έβερ Μπανέγκα

Μετά από ένα προσοδοφόρο και μακρόχρονο πέρασμα από το ποδόσφαιρο της Σαουδικής Αραβίας, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής αγωνίζεται πλέον, στα 36 του, στη Νιούελς Ολντ Μπόις, στο πρωτάθλημα της πατρίδας του. Ο Μπανέγκα ήρθε το 2008 στην Ευρώπη για λογαριασμό της Βαλένθια και αποχώρησε από αυτή το 2020, ενώ κατά την παραμονή του στην «γηραιά ήπειρο» έπαιξε για τις Ατλέτικο, Ίντερ και Σεβίλλη κατακτώντας τρια Europa League με τους Σεβιγιάνους και ένα Copa del Rey με τις «νυχτερίδες».

4. Κάρλος Μπάκα

Ο Κολομβιανός επιθετικός, γνωστός από τη θητεία του στη Σεβίλλη και τη Μίλαν, αγωνίζεται πλέον στα 39 του, με την φανέλα της Τζούνιορ ντε Μπαρανκίγια, στην Categoría Primera A της Κολομβίας. Φέτος σε 17 συμμετοχές ο άλλοτε διεθνής φορ έχει σκοράρει τέσσερα γκολ και έχει μοιράσει δύο ασίστ, ενώ στο Copa Sudamericana σε ένα παιχνίδι έδωσε μια ασίστ.

5. Χουάν Μάτα

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2010 και πρωταθλητής Ευρώπης του 2012, Xoυάν Μάτα αγωνίζεται αυτή την περίοδο στη Μέλμπουρν Βίκτορι, στην A-League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Αυστραλία. Ο 37χρονος φέτος έχει παίξει σε εννεά αγωνιστικές, πετυχαίνοντας ένα γκολ.

6. Ράτζα Ναϊνγκολάν

Ο «Νίντζα» υπήρξε μία από τις πιο χαρισματικές και μαχητικές φιγούρες της Serie A, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις του σε Ρόμα και Ίντερ. Στα 37 του, ο Βέλγος ποδοσφαιριστής αγωνίζεται πλέον στην KSC Λόκερεν, στην Challenger Pro League, δεύτερη κατηγορία της πατρίδας του.

7. Γκάρι Μεδέλ

Ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του χιλιανού ποδοσφαίρου. Ο «Pitbull» συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Μετά τη θητεία του στη Βάσκο ντα Γκάμα στη Βραζιλία, ο Χιλιανός χαφ/στόπερ παραμένει ενεργός και επέστρεψε στη Νότια Αμερική. Στα 38 του χρόνια, αγωνίζεται με τη φανέλα της Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα στην Α΄ κατηγορία της Χιλής.

8. Xουλκ

Ο Ζιβανίλντο Βιέιρα ντε Σόουζα ή κατά κόσμον Χουλκ επέστρεψε στην πατρίδα του, τη Βραζιλία, το 2021 και εξελίχθηκε σε κυρίαρχη φυσιογνωμία. Παραμένει μέχρι σήμερα ο μεγάλος αστέρας και αρχηγός της Ατλέτικο Μινέιρο στη βραζιλιάνικη Série A. Μάλιστα, φέτος την οδήγησε στον τελικό του Copa Sudamericana, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 5-4 στα πέναλτι από την Λανούς.

9. Χάβι Μαρτίνεθ

Με την Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε τα πάντα. Ο ταλαντούχος Ισπανός μέσος, παγκόσμιος και ευρωπαϊκός πρωταθλητής με την εθνική ομάδα, συνεχίζει να αγωνίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή παίζει στα 37 του στην Aλ Μπίντα στη δεύτερη κατηγορία του Κατάρ, μετά από ένα σύντομο πέρασμά του στην Κατάρ SC.

10. Μάρκο Ρόις

Yπήρξε συνώνυμο της αφοσίωσης στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ωστόσο, ο ταλαντούχος 36χρονος Γερμανός επιθετικός αποφάσισε ότι η ιστορία του δεν έχει τελειώσει ακόμη. Μακριά από την απόσυρση, ο Ρόις εξέπληξε τον κόσμο ανακοινώνοντας την υπογραφή του στους Λος Άντζελες Γκάλαξι του MLS στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πρώτη του σεζόν κατέκτησε το MLS Cup, τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος στην καριέρα του.

11. Γιόσιπ Ίλιτς

Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη Serie A, ξεχωρίζοντας κυρίως σε Aταλάντα και Φιορεντίνα. O 37χρονος επέστρεψε το 2022 στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μάριμπορ, ενώ παραμένει ενεργός, αγωνιζόμενος για την Κόπερ στην Πρώτη Κατηγορία της Σλοβενίας. Φέτος σε 14 ματς έχει σκοράρει τρεις φορές και έχει μοιράσει τέσσερις ασίστ.

12. Ούγκο Γιορίς

Ένας Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη Γαλλία και αρχηγός και βασικός τερματοφύλακας της Tότεναμ για πάνω από μια δεκαετία, ο Γιορίς ξεκίνησε μια νέα πρόκληση στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στο MLS στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπερασπιζόμενος την εστία της LAFC, στην ηλικία των 38 ετών.

13. Άσλεϊ Γιάνγκ

O Γιάνγκ είναι γνωστός για την πορεία του ως εξτρέμ στην Άστον Βίλα και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου κατέκτησε την Premier League. Στα 40 του χρόνια, αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στην Ίπσουιτς στην Championship, την δεύτερη κατηγορία Αγγλίας. Την τρέχον αγωνιστική περίοδο έχει σημειώσει μία ασίστ σε 11 συμμετοχές με την φανέλα της νέας του ομάδας.

14. Γιάσπερ Σίλεσεν

Ο Γιάσπερ Σίλεσεν είναι κυρίως γνωστός για την πορεία του στον Άγιαξ και ως αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στην Ναϊμένχεν στην Eredivisie. Στα 36 του, φέτος και στον ολλανδικό σύλλογο έχει τον ρόλο του αναπληρωματικού, έχοντας αγωνιστεί σε μόλις ένα ματς στο κύπελλο, όπου και η ομάδα του αποκλείστηκε.

15. Ρόκιε Σάντα Κρουζ

Μία θρυλική μορφή του παραγουανέζικου ποδοσφαίρου, υπηρέτησε ως διεθνής με την εθνική Παραγουάης έως το 2016, όπου ήταν και αρχηγός, και είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της χώρας. Αγωνίζεται για την Κλαμπ Λιμπερντάδ, σύλλογο με έδρα τη γειτονιά Λας Μερσέντες στην Ασουνσιόν, Παραγουάη. Σε ηλικία 44 ετών έχει σκοράρει δύο γκολ σε 15 ματς εφέτος.

16. Τιάγκο Σίλβα

Η λαμπρότητα και η ηγετική του παρουσία ξεχώρισαν σε Μίλαν, Παρί Σεν Ζερμέν και πιο πρόσφατα στην Τσέλσι. Ο 41χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός αποφάσισε να συνεχίσει να παίζει στο υψηλότερο επίπεδο της Νότιας Αμερικής. Ο Σίλβα επέστρεψε το καλοκαίρι του 2024 στην αγαπημένη του Φλουμινένσε, ενώ τον Ιανουάριο θα μεταβεί στην Πόρτο προκειμένου να πάρει παιχνίδια και να έχει ελπίδες να βρεθεί στην αποστολή της πατρίδας του για το Μουντιάλ.

17. Άντι Κάρολ

Ο Άγγλος φορ, συνεχίζει να σκοράρει γκολ. Αυτή τη στιγμή στα 36 του αγωνίζεται για την Ντάγκενχαμ και Ρέντμπριτζ, η οποία συμμετέχει στην έκτη κατηγορία της αγγλικής ποδοσφαιρικής πυραμίδας. Σε 12 εμφανίσεις έχει βάλει έξι γκολ, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει τις φανέλες των Πρέστον, Νιουκάστλ, Λίβερπουλ, Γουέστ Χαμ και Μπορντό.

