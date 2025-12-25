Ο Ρεγκραγκί αποθέωσε τον Ουναΐ

Ο Αζεντίν Ουναΐ, που αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μαρσέιγ στον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2024/25, παίζει την τρέχουσα σεζόν, με την Τζιρόνα στην ισπανική LaLiga.

«Ο Αζεντίν, για μένα, είναι ένα από τα ταλέντα μας, είναι ο μετρονόμος. Όταν ο Αζεντίν είναι στα καλύτερά του, γινόμαστε μια πραγματικά σπουδαία ομάδα. Στον πρώτο αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο, περιμέναμε λίγο περισσότερα από αυτόν, και το ξέρει. Έχουμε πίστη σε αυτόν, και θα εξελιχθεί καθώς προχωρά η διοργάνωση. Είναι κάποιος στον οποίο έχω εμπιστευτεί στις καλές και άσχημες στιγμές. Πολλοί άνθρωποι μεταξύ των οπαδών μας γνωρίζουν το ταλέντο του Αζεντίν, και σωστά ή λάθος, τον έχουν επικρίνει πολύ. Συχνά μάλιστα έχουν επικρίνει το γεγονός ότι επιλέχθηκε. Τώρα, όταν είσαι προπονητής ποδοσφαίρου, όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο, έχεις καθήκον να τον βοηθήσεις, να τον στηρίξεις. Μερικές φορές ο ρόλος του προπονητή της εθνικής ομάδας περιλαμβάνει πράγματα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά εμείς, εσωτερικά, τα γνωρίζουμε», είπε ο Μαροκινός ομοσπονδιακός προπονητής και πρόσθεσε:

«Η επιλογή του συλλόγου ήταν επίσης σχετική και ευθυγραμμισμένη με την εθνική ομάδα. Έχει κάνει πολλές θυσίες επειδή αγαπά τη χώρα του. Θυσιάζεται για αυτήν την εθνική ομάδα. Και η προτεραιότητα του Αζεντίν ήταν πάντα η εθνική ομάδα. Είναι κάποιος που αγαπά την ομάδα και ανταποδίδει αυτή την αγάπη. Και κάθε φορά που φοράει αυτή τη φανέλα, είναι ένας παίκτης που μεταμορφώνεται. Υπάρχουν άλλοι παίκτες που τα πάνε καλά στις ομάδες τους και όλοι σκέφτονται, "Βάζει 20 γκολ, είναι ένας φανταστικός παίκτης", αλλά όταν φοράει αυτή τη φανέλα, είναι πολύ βαριά για αυτόν. Το πλεονέκτημα που έχουμε με τον Αζεντίν είναι ότι η φανέλα δεν είναι βαριά για αυτόν. Αυτή είναι η δύναμή του. Δεν αισθάνεται πίεση, παίζει και όταν είναι στη σωστή ψυχολογική κατάσταση, είναι πραγματικά ένας παίκτης που αξίζει να παίζει για τις μεγαλύτερες ομάδες, όταν είναι ψυχικά και σωματικά σε φόρμα.»

Ο Ρεγκραγκί είπε ότι περιμένει ένα δύσκολο ματς εναντίον του Μάλι:

«Έχουμε τις λύσεις. Έχουμε προβλήματα απέναντι σε μια άμυνα με βάθος. Δεν είμαστε τέλειοι. Αλλά έχουμε ένα σερί 19 νικών. Έτσι, βρήκαμε τις λύσεις στην πρεμιέρα. Πιστεύω ότι η ομάδα παίζει υπό πίεση εδώ και ενάμιση χρόνο.

Αλλά εναντίον του Μάλι, θα είναι διαφορετικά. Θα είναι με μια ομάδα με περισσότερη προσωπικότητα και περισσότερο χώρο για εμάς. Θα είμαστε επίσης υπό μεγαλύτερη πίεση, οπότε θα είναι ένας ισορροπημένος αγώνας.

Υπάρχουν πολλές προσδοκίες γύρω μας. Αυτό το τουρνουά θα είναι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά στην ιστορία. Ο νικητής θα το αξίζει περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια».

