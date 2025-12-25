Η φοβερή επίδοση της Άρσεναλ στον προημιτελικό και η μοναδική ευκαιρία της Πάλας

Η Άρσεναλ θα μπορούσε να έχει περάσει στα ημιτελικά του Carabao Cup πιο ξεκούραστα από ποτέ, με δεδομένο πως η Κρίσταλ Πάλας κατέγραψε μόλις μια τελική εντός στόχου!

Κι αυτή, ήταν στο 95ο λεπτό, όταν και επιτεύχθηκε το γκολ του Γκέχι από εκτέλεση κόρνερ για το 1-1 με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Την ίδια στιγμή που ο Βάλτερ Μπενίτεθ αποσόβησε περισσότερα από 2 τέρματα, έχοντας 2,53 στα xGoals για τους «αετούς», ο Κέπα είχε ν’ αντιμετωπίσει… 0,00 xGoals, όπως κατέγραψε επίσημα η στατιστική, μέχρι τη στιγμή της απροσδόκητης ισοφάρισης.