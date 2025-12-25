ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η φοβερή επίδοση της Άρσεναλ στον προημιτελικό και η μοναδική ευκαιρία της Πάλας

Η φοβερή επίδοση της Άρσεναλ στον προημιτελικό και η μοναδική ευκαιρία της Πάλας

Ο Κέπα προτού κληθεί να βγει νικητής στη διαδικασία των πέναλτι, θα θυμάται τον προημιτελικό του Carabao Cup και την πρόκριση της Άρσεναλ για το πιο άνετο βράδυ που είχε στο «Έμιρεϊτς».

Η Άρσεναλ θα μπορούσε να έχει περάσει στα ημιτελικά του Carabao Cup πιο ξεκούραστα από ποτέ, με δεδομένο πως η Κρίσταλ Πάλας κατέγραψε μόλις μια τελική εντός στόχου!

Κι αυτή, ήταν στο 95ο λεπτό, όταν και επιτεύχθηκε το γκολ του Γκέχι από εκτέλεση κόρνερ για το 1-1 με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι.

Την ίδια στιγμή που ο Βάλτερ Μπενίτεθ αποσόβησε περισσότερα από 2 τέρματα, έχοντας 2,53 στα xGoals για τους «αετούς», ο Κέπα είχε ν’ αντιμετωπίσει… 0,00 xGoals, όπως κατέγραψε επίσημα η στατιστική, μέχρι τη στιγμή της απροσδόκητης ισοφάρισης.

 

 

