Φθάσαμε στο 2025 κι ακόμη εκδίδονται ανακοινώσεις από τον Σύνδεσμο Διαιτητών που θυμίζουν φαινόμενα και ποδόσφαιρο του 1960 και 1970. Με το θέμα ασχολήθηκε πρόσφατα και ανακοίνωση του ΣΔΚ για φαινόμενα βίας, εναντίον της διαιτησίας, που παρουσιάστηκαν στον αγώνα Καρμιώτισσα - ΑΠΕΑ.

Δεν εξετάζω πόσο χάλια ήταν η διαιτησία, ούτε στον συγκεκριμένο, ούτε και σε άλλους αγώνες. Ό,τι και να συμβαίνει υπάρχουν τα αρμόδια σώματα για να προσφύγεις και να βρεις το δίκαιό σου. Δεν δικαιούσαι με τίποτε να επιτίθεσαι εναντίον του οποιουδήποτε διαιτητή.

Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι στην Κύπρο δεν έχουμε την πολυτέλεια να απειλούμε και να χτυπούμε κόσμο για το ποδόσφαιρο. Όπως δεν έχουμε την πολυτέλεια για τους αγώνες Α΄ Κατηγορίας να φέρνουμε κάθε αγωνιστική τέσσερις και πέντε διαιτητές από το εξωτερικό. Άντε να φέρνουμε δύο για το VAR και τελειώσαμε. Εδώ όλα σχεδόν τα σωματεία, πλην αυτών που διαθέτουν επενδυτές, χρωστούν παντού...

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ζητούν και ξένους διαιτητές οι οποίοι στοιχίζουν χιλιάδες ευρώ;

Φίλοι μου, πρέπει επιτέλους να ηρεμήσουμε με αυτό το θέμα των διαιτητών. Άνθρωποι είναι κι αυτοί, με τις καλές και κακές στιγμές τους. Για αυτό, κάτω τα χέρια από τους διαιτητές και προχωρούμε.

Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και μην ξεχνάτε, η υγεία είναι το απόλυτο αγαθό της ζωής!