ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κάτω τα χέρια από τους διαιτητές!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Κάτω τα χέρια από τους διαιτητές!

Φθάσαμε στο 2025 κι ακόμη εκδίδονται ανακοινώσεις από τον Σύνδεσμο Διαιτητών που θυμίζουν φαινόμενα και ποδόσφαιρο του 1960 και 1970. Με το θέμα ασχολήθηκε πρόσφατα και ανακοίνωση του ΣΔΚ για φαινόμενα βίας, εναντίον της διαιτησίας, που παρουσιάστηκαν στον αγώνα Καρμιώτισσα - ΑΠΕΑ.

Δεν εξετάζω πόσο χάλια ήταν η διαιτησία, ούτε στον συγκεκριμένο, ούτε και σε άλλους αγώνες. Ό,τι και να συμβαίνει υπάρχουν τα αρμόδια σώματα για να προσφύγεις και να βρεις το δίκαιό σου. Δεν δικαιούσαι με τίποτε να επιτίθεσαι εναντίον του οποιουδήποτε διαιτητή.

Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ότι στην Κύπρο δεν έχουμε την πολυτέλεια να απειλούμε και να χτυπούμε κόσμο για το ποδόσφαιρο. Όπως δεν έχουμε την πολυτέλεια για τους αγώνες Α΄ Κατηγορίας να φέρνουμε κάθε αγωνιστική τέσσερις και πέντε διαιτητές από το εξωτερικό. Άντε να φέρνουμε δύο για το VAR και τελειώσαμε. Εδώ όλα σχεδόν τα σωματεία, πλην αυτών που διαθέτουν επενδυτές, χρωστούν παντού...

Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ζητούν και ξένους διαιτητές οι οποίοι στοιχίζουν χιλιάδες ευρώ;

Φίλοι μου, πρέπει επιτέλους να ηρεμήσουμε με αυτό το θέμα των διαιτητών. Άνθρωποι είναι κι αυτοί, με τις καλές και κακές στιγμές τους. Για αυτό, κάτω τα χέρια από τους διαιτητές και προχωρούμε.

Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και μην ξεχνάτε, η υγεία είναι το απόλυτο αγαθό της ζωής!

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑποψεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τι συμβαίνει με τον Ίσακ και τους τραυματισμούς - Η κακοτυχία που κρατά από τις μέρες της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να πάρει τον Μπετανκόρ ο Βόλος!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Φελίπε Καϊσέδο σκέφτεται να αποσυρθεί μετά τη δολοφονία του Μάριο Πινέιδα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κάτω τα χέρια από τους διαιτητές!

Απόψεις

|

Category image

Χριστουγεννιάτικο διάλειμμα και... επιστροφή την Παρασκευή (2612) με τέσσερα ματς και Ελ Κααμπί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μόλις ο 4ος ο Λοσάδα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ελεύθερος με όρους ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κλείνει νωρίς τις... πόρτες ο Φερμίν Λόπεθ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αναφορά του Παπασταύρου που φέρνει χαρά στο Ομονοιάτικο κοινό

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από τις σκέψεις εξάδας, σε μεγάλες περιπέτειες ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Η Μίλαν δίνει ανταλλάγματα για να πάρει τον Γκάτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτό το σκορ έχει... ξεφύγει στα 104 παιχνίδια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάντερ: «Θέλω να μείνω στη Βαρκελώνη για πολλά χρόνια ακόμα»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τριπλή συγκατοίκηση.... «σερβιτόρων»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Παίζοντας για ώρες μπάλα τα Χριστούγεννα στο μέτωπο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη