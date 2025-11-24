ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα νίκη η Sabbianco Ανόρθωση, ακολουθεί ο Παρνασσός μετά την 6η αγωνιστική στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών

Η Sabbianco Ανόρθωση συνεχίζει την αήττητη πορεία της, πετυχαίνοντας την έκτη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες, κερδίζοντας με 32-19 (ημίχρονο 14-8) το ΑΛΣ Ομόνοια, σε αγώνα που έγινε στο στάδιο «Κυριακός Πίσσης» για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Ανδρών.

Η ομάδα της Αμμοχώστου έφθασε τους 12 βαθμούς και εξακολουθεί να είναι μόνη και χωρίς απώλειες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ενώ οι πράσινοι, μετά την δεύτερη ήττα τους στην τρέχουσα περίοδο, έμειναν στους οκτώ βαθμούς.

Μόνος πίσω από την πρωτοπόρο, εκμεταλλευόμενος και τις απώλειες του ΑΛΣ Ομόνοια 29 έμεινε ο Παρνασσός που αναδείχθηκε νικητής στο ντέρμπι της αγωνιστικής με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Η ομάδα του Στροβόλου έφθασε στους δέκα βαθμούς και βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μετά την εντός έδρας νίκη με 28-22 (ημίχρονο 13-10) επί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, που έμεινε στους έξι βαθμούς.

Ισόβαθμος με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι πλέον ο ΑΠΟΕΛ που πήρε διπλό με 32-16 (ημίχρονο 19-7) επί του ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς, ενώ στον άλλο αγώνα της 6ης αγωνιστικής, εντός έδρας νίκη πέτυχε ο Προοδευτικός με 31-18 (ημίχρονο 16-8) κόντρα στον ΑΟ Αραδίππου.

Πρόγραμμα  – 6η αγωνιστική

Α.Λ.Σ. Ομόνοια - Sabbianco Ανόρθωση 19-32

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς - ΑΠΟΕΛ 16-32

Παρνασσός - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 28-22

Προοδευτικός - ΑΟ Αραδίππου 31-18

Βαθμολογία (Σε 6 Αγώνες) 

1. Sabbianco Ανόρθωση 12

2. Παρνασσός 10

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 8

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 6

5. ΑΠΟΕΛ 6

6. ΑΟ Αραδίππου 2

7. Προοδευτικός 2 – 5αγ.

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 0 – 5αγ.

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.  

Ακάθεκτα τα CyView Λατσιά

Tην έκτη τους επιτυχία σε ισάριθμους αγώνες σημείωσαν τα CyView Λατσιά νικώντας εκτός έδρας με 34-15 (ημίχρονο 18-7), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών. Με τη νίκη της αυτή η ομάδα των Λατσιών έφθασε τους έξι βαθμούς, ενώ από την άλλη ο ΑΟ Αραδίππου δεν έχει ακόμη βαθμό στη συλλογή του. Στη δεύτερη θέση, με δέκα βαθμούς, ακολουθεί η η Ε.Ν. Αθηένου που επικράτησε με 31-19 (ημίχρονο 19-7) του Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου που έμεινε στους τρεις. O Πανελλήνιος πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στη σεζόν, παίρνοντας διπλό με 33-24 (ημίχρονο 17-9) επί του ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς και έφθασε τους πέντε βαθμούς, έναν πίσω από την αντίπαλό τους.

Χαντμπολ

