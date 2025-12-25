Από τις σκέψεις εξάδας, σε μεγάλες περιπέτειες ο Εθνικός

Ο Εθνικός ό,τι έχτισε στο ξεκίνημα, το χάλασε στις τελευταίες εφτά αγωνιστικές που μέτρησε εφτά ήττες. Και από εκεί που έκανε όνειρα για εξάδα, τον βρήκαν τα Χριστούγεννα σε κίνδυνο για υποβιβασμό και έντονο προβληματισμό.

Ούτε ο πιο απαισιόδοξος οπαδός του Εθνικού δεν περίμενε αυτή την πτωτική πορεία της ομάδας. Με 14 βαθμούς ισοβαθμεί με Ανόρθωση και Ομόνοια Αραδίππου στη 12η θέση.

Σε ότι αφορά τον νέο προπονητή, η πρώτη επιλογή του Κίκη Φιλίππου ήταν ο Σοφρώνης Αυγουστή με τον οποίο είχε επαφές αλλά δεν φαίνεται να καταλήγουν σε συμφωνία. Όμως όσο το θέμα είναι ανοικτό, προτείνονται συνεχώς προπονητές οπότε και ο πρόεδρος καλείται σύντομα να πάρει την απόφαση του.