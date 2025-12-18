ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με σούπερ ντέρμπι κλείνει η χρονιά στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Με σούπερ ντέρμπι κλείνει η χρονιά στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ

Πραγματοποιούνται το επόμενο τριήμερο οι τελευταίες τέσσερις αγώνες για το 2025 στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ, με τα περισσότερα βλέμματα στο πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής να συγκεντρώνει το σούπερ ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στη Sabbianco Ανόρθωση και τον Παρνασσό.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους πρωτοπόρους της βαθμολογίας θα διεξαχθεί την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, στις 19:00 στο ΑΤΙ.

Η ομάδα της Αμμοχώστου έχοντας το απόλυτο των νικών σε εννέα αγώνες θέλει να διευρύνει το υπέρ της προβάδισμα και να ισχυροποιήσει την προοπτική της απέναντι στο συγκρότημα του Στροβόλου που ακολουθεί έχοντας μοναδικές απώλειες την ήττα στο μεταξύ τους παιχνίδι του α’ γύρου.

Από εκεί και πέρα, σημαντικό παιχνίδι θα γίνει και στο στάδιο «Γλαύκος Κληρίδης» ανάμεσα στον ΑΠΟΕΛ και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο που μάχονται για μία θέση στην πρώτη τετράδα. Μέχρις στιγμής το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο μάζεψε 10 βαθμούς είναι τέταρτο, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω με οκτώ.

Το παιχνίδι αυτό θα γίνει το Σάββατο στις 16:00, ενώ θα ακολουθήσει στις 18:00 το παιχνίδι των ουραγών, με τον ΑΟ Αραδίππου να υποδέχεται τον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς.

Η αυλαία της αγωνιστικής θα ανοίξει από την Παρασκευή (19/12, 20:30), οπότε το ΑΛΣ Ομόνοια 29, που φιγουράρει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, θα επιδιώξει επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα, παίζοντας με τον έκτο στη βαθμολογία, Προοδευτικό.

Πρόγραμμα  – 10η αγωνιστική

Α.Λ.Σ. Ομόνοια - Προοδευτικός 19/12, 20:30

AΠΟΕΛ - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 20/12, 16:00

ΑΟ Αραδίππου - ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 20/12, 18:00

Sabbianco Ανόρθωση - Παρνασσός 21/12, 19:00

Βαθμολογία (Σε 9 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 18

2. Παρνασσός 16

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 12

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 10

5. ΑΠΟΕΛ 8

6. Προοδευτικός 4 – 8αγ.

7. ΑΟ Αραδίππου 2

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 0 – 8αγ.

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.  

Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Γυναικών

Με τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής, ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στη διεκδίκηση της 3ης θέσης, ώστε να σχηματιστούν οι δυο όμιλοι της δεύτερης φάσης.

Για τη θέση ερίζουν ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς και Mαυρομμάτης Αγ. Παύλου που έχουν οκτώ και επτά βαθμούς αντίστοιχα. Δυσκολότερο έργο έχει ο ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς που αγωνίζεται εκτός έδρας με την πρωτοπόρο CyView Λατσιά την Κυριακή (21/12, 17:00), ενώ την ίδια ημέρα ο Mαυρομμάτης Αγ. Παύλου θα παίξει εντός έδρας με τον Πανελλήνιο (21/12, 14:30). Η αυλαία της αγωνιστικής θα ανοίξει από το Σάββατο (20/12, 15:00) με την αναμέτρηση ανάμεσα στη δεύτερη στον βαθμολογικό πίνακα, Ε.Ν. Αθηένου και τον ουραγό ΑΟ Αραδίππου.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης θα γίνουν δύο όμιλοι, με τις έξι ομάδες να χωρίζονται σε δύο ομίλους των τριών και η κάθε ομάδα θα δώσει τέσσερα παιχνίδια, δηλαδή θα παίξει εντός και εκτός με τις άλλες δυο ομάδες του ομίλου της.

Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, στην τρίτη φάση της διοργάνωσης, οι δυο πρώτες της βαθμολογίας θα παλέψουν για τον τίτλο, η τρίτη του α’ ομίλου και η πρώτη του β’ ομίλου θα αγωνιστούν για την 3η θέση, ενώ οι δυο τελευταίες θα αναμετρηθούν για την 5η θέση.

