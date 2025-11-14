Πέμπτη στροφή στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών και Γυναικών στο Χάντμπολ

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου (15/11), στις 17:00, στο γήπεδο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, όπου η ομώνυμη ομάδα θα υποδεχθεί τον Προοδευτικό. Οι γηπεδούχοι, μετά την ήττα τους την Πέμπτη (13/11) σε εξ αναβολής παιχνίδι (με 27-25) από το Α.Λ.Σ. Ομόνοια, θα ψάξουν την τρίτη τους νίκη, απέναντι στο συγκρότημα της Πάφου που επιζητεί τους πρώτους βαθμούς.

Δύο ώρες αργότερα (19:00), στο στάδιο «Κυριάκος Πίσσης» o Παρνασσός, που θέλει να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ήττα στο ντέρμπι με τη Sabbianco Aνόρθωση την προηγούμενη αγωνιστική, θα παίξει με τον ΑΠΟΕΛ που επίσης επιζητεί επάνοδο στις επιτυχίες.

Την Κυριακή (16/11, 19:00) η πρωτοπόρος και αήττητη Sabbianco Ανόρθωση θα φιλοξενήσει τον ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς που κυνηγάει να βρει τους πρώτους βαθμούς της.

Το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας (17/11), στις 20:00 στο Λύκειο Αραδίππου, με τον ΑΟ Αραδίππου να αναμετράται με το Α.Λ.Σ Ομόνοια, που θέλει να πανηγυρίσει την τέταρτη συνεχόμενη επιτυχία του.

Πρόγραμμα – 5η αγωνιστική

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - Προοδευτικός 15/11, 17:00

Παρνασσός - ΑΠΟΕΛ 15/11, 19:00

Sabbianco Ανόρθωση - ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 16/11, 19:00

ΑΟ Αραδίππου - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 17/11, 20:00

Βαθμολογία (Σε 4 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 8

2. Παρνασσός 6

3. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 6

4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 4

5. ΑΠΟΕΛ 4

6. ΑΟ Αραδίππου 2

7. Προοδευτικός 0 – 3αγ.

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 0 – 3αγ.

* Υπολείπεται ο αγώνας ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός από την 3η αγωνιστική.

Όλα την Κυριακή (16/11)

Όσον αφορά τα τρία παιχνίδια για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών, αυτά θα γίνουν την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου. Η πρωτοπόρος και αήττητη ομάδα των CyView Λατσιών παίζει στο γήπεδο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, στις 17:00, με τον ΑΠΟΕΛ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς που ακολουθεί με έξι βαθμούς. Τόσους έχει και η Ε.Ν. Αθηένου που μία ώρα αργότερα αντιμετωπίζει στο Λύκειο Αραδίππου τον ΑΟ Αραδίππου που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας χωρίς βαθμούς. Στο άλλο παιχνίδι, που θα γίνει στις 15:00 στο Γυμνάσιο στο Πλατύ, Πανελλήνιος και Μαυρομμάτης Αγ. Παύλου θα ψάξουν την δεύτερη τους νίκη.

B’ κατηγορία

Η αυλαία για τη 2η αγωνιστική στη Β’ κατηγορία άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης (13/11) με τον Μαυρομμάτη Αγ. Παύλου και την ΕΝΑΒ να κάνουν το δύο στα δύο. Ο Μαυρομμάτης πήρε διπλό με 34-17 (ημίχρονο 17-7) επί των CyView Λατσιά, έχοντας ως πρώτο σκόρερ τον Κωνσταντίνο Παύλου με οκτώ γκολ. Η ΕΝΑΒ επικράτησε εντός έδρας με 41-28 (ημίχρονο 17-11) του Κ.Ν. Αγ. Τριμιθιάς, με τον Ιάκωβο Λιασή να σκοράρει 11 τέρματα.

H δράση στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία θα συνεχιστεί το Σάββατο, οπότε θα γίνει στις 15:30 o αγώνας ΤMS Απόλλων Λεμεσού - Handball Club Τσερίου και στις 17:00 το ΘΟΪ Αυγόρου - Χ.ΠΕΤΕΜ&Κ.ΛΟΪΖΟΥ, ενώ την Κυριακή στις 18:00 θα διεξαχθεί το Πανελλήνιος - ΣΠΕ Στροβόλου.