Μόνη αήττητη η Sabbianco Aνόρθωση, κερδίζοντας το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής στο Χάντμπολ

H Sabbianco Ανόρθωση ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα ΟΠΑΠ Ανδρών στο Χάντμπολ,επικρατώντας στον Στρόβολο του Παρνασσού με 28-20 (ημίχρονο 13-7).

Με τη νίκη της αυτή η ομάδα της Αμμοχώστου έμεινε η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος και φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Για τον Παρνασσό ήταν οι πρώτες απώλειες στην τρέχουσα σεζόν. Με 11 γκολ πρώτοι σκόρερ του αγώνα ήταν ο Ελευθέριος Σεϊρεκίδης  από πλευράς των νικητών και ο Marko Popovic των γηπεδούχων.

Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο πήρε τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες, κερδίζοντας εντός έδρας τον ΑΠΟΕΛ με 28-18 (ημίχρονο 11-9), με τους Αντώνη Καρκαγέλη να σκοράρει εφτά γκολ και τον Γιώργο Κρητικό πέντε.

Δεύτερη επιτυχία κατέγραψε και το Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 με διπλό στην Πάφο κόντρα στον Προοδευτικό με 36-21 (ημίχρονο 16-9). Για τους πράσινους εννέα γκολ σημείωσε ο Άγγελος Λεωνίδου και οκτώ ο Ανδρέας Ιωάννο.

Τους πρώτους του βαθμούς πήρε ο ΑΟ Αραδίππου, κερδίζοντας εκτός έδρας με 32-31 τον ΑΟ ΚΝ. Αγ. Τριμιθιάς. Οι δυο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο ήταν ισόπαλες 14-14. Για την νικήτρια ομάδα εννέα γκολ πέτυχε ο Σώζος Γρηγορίου και επτά ο Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, ενώ από πλευράς γηπεδούχων είχε έξι ο Γιώργος Τριμιθιώτης.

Πρόγραμμα  – 4η αγωνιστική

ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – ΑΟ Αραδίππου 31-32

Παρνασσός - Sabbianco Ανόρθωση 20-28

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο - ΑΠΟΕΛ 28-18

Προοδευτικός - Α.Λ.Σ. Ομόνοια 21-36

 

Βαθμολογία (Σε 4 Αγώνες)

1. Sabbianco Ανόρθωση 8

2. Παρνασσός 8

3. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 4 – 3αγ.

4. Α.Λ.Σ. Ομόνοια 29 4 – 3αγ.

5. ΑΠΟΕΛ 4

6. ΑΟ Αραδίππου 2

7. Προοδευτικός 0 – 3αγ.

8. ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς 0 – 3αγ.

 

* Υπολείπονται οι αγώνες ΑΟ ΚΝ Αγ. Τριμιθιάς – Προοδευτικός και Α.Λ.Σ. Ομόνοια  - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο από την 3η αγωνιστική.

