Η Εθνική Κύπρου Χάντμπολ δίνει την Τετάρτη (07/01) τον πρώτο της αγώνα κόντρα στην Εσθονία

Δημοσιευτηκε:

Η Εθνική Κύπρου Χάντμπολ δίνει την Τετάρτη (07/01) τον πρώτο της αγώνα κόντρα στην Εσθονία

Τον πρώτο της αγώνα για τον Promotion Round του EHF Euro 2028 δίνει το βράδυ της Τετάρτης, 7 Ιανουαρίου, η Εθνική Ανδρών στο Χάντμπολ, αντιμετωπίζοντας στις 20:00 στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία» την Εσθονία.

Tο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα επιχειρήσει να πάρει ένα ιδανικό αποτέλεσμα, ενόψει της ρεβάνς που θα πραγματοποιηθεί στις 11 του μήνα στην Εσθονία.

Η ομάδα μας έφθασε στον Promotion Round, προκρινόμενη ως δεύτερη από τον όμιλο της πρώτης φάσης, που έγινε τον Ιανουάριο του 2025  μαζεύοντας τέσσερις βαθμούς από τις νίκες κόντρα σε Βουλγαρία και Μάλτα, ενώ δέχθηκε την μοναδική της ήττα από τη Μεγάλη Βρετανία η οποία είχε πάρει και την πρωτιά.

 

Πέραν του ζευγαριού Κύπρος-Εσθονία, στον Promotion Round θα γίνουν επίσης τα παιχνίδια Βουλγαρία-Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία-Λετονία. Οι τρεις νικητές θα προωθηθούν σε όμιλο της δεύτερης προκριματικής φάσης, η οποία αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από την τελική φάση που θα διοργανωθεί από τις Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία τον Ιανουάριο του 2028.

 

Στη διάθεση του Ομοσπονδιακού προπονητή, Ανδρέα Ανδρέου, βρίσκονται οι εξής χειροσφαιριστές: Αλέξης Χαραλάμπους, Αλέξανδρος Πελεταίος, Ανδρέας Παπαλαμπριανού, Βασίλης Δημοσθένους, Γιώργος Κρητικός, Θεόδωρος Παναρέτου, Θεόδωρος Μαρκίδης, Θεοχάρης Σπύρου, Ιούλιος Αργυρού, Ιωάννης Φέσιας, Κλεάνθης Χαραλάμπους, Κωνσταντίνος Μακρής, Κώστας Μπακατσέλος, Λούκας Παρασκευά, Μάριος Γεωργιάδης, Νικόλας Καρκάλατος, Σίμος Χατζηδάκης, Στέφανος Μελίσσας, Tάσος Ιωάννου, Χριστόφορος Χατζηπέτρου, Χρίστος Γεωργίου, Χρίστος Ταρτίος.

Διαβαστε ακομη