Προσπάθησε αρκετά όμως δεν απέφυγε την ήττα η Εθνική Χάντμπολ

Εξαιρετική εμφάνιση, δίνοντας πολλές δυνάμεις, πραγματοποίησε η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ, στο πρώτο σκέλος των αναμετρήσεων με την Εσθονία, για τον Promotion Round του EHF Euro 2028, παρά την ήττα με 31-27 (ημίχρονο 16-12) στο στάδιο «Τάσσος Παπαδόπουλος – Ελευθερία».

Η ρεβάνς της αναμέτρησης, για την πρόκριση στην δεύτερη προκριματική φάση της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 19:00, στην Εσθονία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέδειξε ότι δεν ήταν τυχαία η πρόκριση από την πρώτη προκριματική φάση – όπου ήταν δεύτερη στον όμιλο - και κόντραρε στα ίσα την Εσθονία, αποδεικνύοντας ότι με λίγη προσοχή μπορεί να κυνηγήσει την πρόκριση και για παρακάτω.

Η ομάδα του Ανδρέα Ανδρέου προσπάθησε αρκετά να μείνει κοντά στο σκορ απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και το κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Χαρακτηριστικό ότι σχεδόν οκτώ λεπτά πριν από το τέλος η διαφορά ήταν μόλις στα δύο τέρματα (25-27).

Εν τέλει εξασφάλισε ένα σκορ με διαφορά τεσσάρων τερμάτων και πλέον θα πάει στην Εσθονία για να παλέψει κι αυτόν τον αγώνα και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η προσπάθεια όλων των χειροσφαιριστών μας ήταν συγκλονιστική. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Αλέξανδρος Χαραλάμπους με εφτά γκολ κι ακολούθησε με έξι ο Ιούλιος Αργυρού. Από τέσσερα πέτυχαν οι Καρκάλατος και Παρασκευά, δύο ο Δημοσθένους και από ένα οι Ταρτίος, Μπακατσέλος, Χατζηδάκης και Κρητικός.

Κύπρος (Ανδρέας Ανδρέου): Παπαλαμπριανού, Ταρτίος 1, Μπακατσέλος 1, Παρασκευά 4, Δημοσθένους 2, Αργυρού 4, Χατζηδάκης 1, Καρκάλατος 4, Γεωργίου, Ιωάννου, Φέσιας, Παναρέτου, Κρητικός 1, Α. Χαραλάμπους 7, Κ. Χαραλάμπους, Μακρής.