Οι κρίσιμες μάχες εντός των τειχών και το Ελ κλάσικο - Το τηλεοπτικού μενού της Κυριακής (11/01)
Σπουδαίες αναμετρήσεις στο ποδόσφαιρο με... πινελιές από μπάσκετ και τένις
Omega Channel
21:00 Mπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης
Cytavision 1
17:00 Ένωση - Απόλλων
Cytavision 2
14:30 Εθνικός Λατσιών - Δόξα
Cytavision 3
16:00 Πόρτσμουθ - Άρσεναλ
19:00 Ναντ - Νις
Cytavision 4
13:30 Λέτσε - Πάρμα
16:00 Φιορεντίνα - Μίλαν
19:00 Βερόνα - Λάτσιο
21:45 Ίντερ - Νάπολι
Cytavision 5
10:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Brisbane
16:30 Γουέστ Χαμ- ΚΠΡ
21:00 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός
Cytavision 6
09:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Hong Kong
14:00 Ντέρμπι Κάουντι - Λιντς
18:30 Μάντσεστερ Γ. - Μπράιτον
22:00 Λιλ - Λιόν
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
22:30 Μπάσκετ: Μάτζικς - Πέλικανς
Cytavision 8
15:00 Βαγιεκάνο - Μαγιόρκα
17:15 Λεβάντε - Εσπανιόλ
Novasports Prime
21:15 Λεβαδειακός - Βόλος
19:30 Άρης - ΑΕΚ Αθηνών
Novasports 2
16:30 Γκλάντμπαχ - Άουγκσμπουργκ
Novasports 3
18:30 Μπάγερν - Βόλφσμπουργκ
Novasports 6
08:30 Τένις: WTA 500 – Brisbane
Cablenet Sports 1
17:00 Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας
Cablenet Sports 2
13:15 Χέρενφεϊν - Φέγενορντ
15:20 Τέλσταρ - Άγιαξ
Cablenet Sports 3
13:30 Μπάσκετ: Bαλένθια - Μάλαγα
20:00 Μπάσκετ: Ανδόρα - Ρεάλ Μαδρίτης