ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι κρίσιμες μάχες εντός των τειχών και το Ελ κλάσικο - Το τηλεοπτικού μενού της Κυριακής (11/01)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι κρίσιμες μάχες εντός των τειχών και το Ελ κλάσικο - Το τηλεοπτικού μενού της Κυριακής (11/01)

Σπουδαίες αναμετρήσεις στο ποδόσφαιρο με... πινελιές από μπάσκετ και τένις

Omega Channel

21:00 Mπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης

Cytavision 1

17:00 Ένωση - Απόλλων

Cytavision 2

14:30 Εθνικός Λατσιών - Δόξα

Cytavision 3

16:00 Πόρτσμουθ - Άρσεναλ

19:00 Ναντ - Νις

Cytavision 4

13:30 Λέτσε - Πάρμα

16:00 Φιορεντίνα - Μίλαν

19:00 Βερόνα - Λάτσιο

21:45 Ίντερ - Νάπολι

Cytavision 5

10:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Brisbane

16:30 Γουέστ Χαμ- ΚΠΡ

21:00 Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Cytavision 6

09:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Hong Kong

14:00 Ντέρμπι Κάουντι - Λιντς

18:30 Μάντσεστερ Γ. - Μπράιτον

22:00 Λιλ - Λιόν

Cytavision 7

14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση

22:30 Μπάσκετ: Μάτζικς - Πέλικανς

Cytavision 8

15:00 Βαγιεκάνο - Μαγιόρκα

17:15 Λεβάντε - Εσπανιόλ

Novasports Prime

21:15 Λεβαδειακός - Βόλος

19:30 Άρης - ΑΕΚ Αθηνών

Novasports 2

16:30 Γκλάντμπαχ - Άουγκσμπουργκ

Novasports 3

18:30 Μπάγερν - Βόλφσμπουργκ

Novasports 6

08:30 Τένις: WTA 500 – Brisbane

Cablenet Sports 1

17:00 Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας

Cablenet Sports 2

13:15 Χέρενφεϊν - Φέγενορντ

15:20 Τέλσταρ - Άγιαξ

Cablenet Sports 3

13:30 Μπάσκετ: Bαλένθια - Μάλαγα

20:00 Μπάσκετ: Ανδόρα - Ρεάλ Μαδρίτης

 

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο πιο απλός τρόπος... αποσυμπίεσης στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κουτέσα: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους»

Ελλάδα

|

Category image

Απόλυτα προσηλωμένος για να μην κάνει χαρακίρι στο Παραλίμνι ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σήμερα το νέο στοίχημα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στην Τζέντα για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποφασισμένη να κάνει… θόρυβο κόντρα στα προγνωστικά η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δυνατό ματς στο «Βικελίδης» - Νέο ξεκίνημα για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Η περίεργη κίνηση του Γιαμάλ λίγο πριν από τον τελικό του Supercopa

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς επιλογή για να βάλει τέρμα στον κατήφορο ο Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σόμποσλαϊ: «Εγώ δεν παρατάω το πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ μπορεί το Champions League!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι κρίσιμες μάχες εντός των τειχών και το Ελ κλάσικο - Το τηλεοπτικού μενού της Κυριακής (11/01)

TV

|

Category image

Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών στο Κόπα Άφρικα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Με Βάργκα - Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

|

Category image

Καμία έγνοια η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Φρένο» στις συζητήσεις με την Παρί - Ζητά μεγαλύτερο συμβόλαιο για να παραμείνει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη