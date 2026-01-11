Δυνατό ματς στο «Βικελίδης» - Νέο ξεκίνημα για Παναθηναϊκό

Απαιτητική είναι η πρώτη αποστολή της ΑΕΚ στο 2026, καθώς δοκιμάζεται απόψε (19:30) στη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Άρη, στο σημαντικότερο ματς της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η Ένωση προέρχεται από ένα αήττητο σερί 13 αγώνων στο φινάλε του 2025 και θέλει να κάνει ανάλογη εκκίνηση και στη νέα χρονιά. Ο Άρης από την άλλη δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του και είναι σαφώς βελτιωμένος, γι’ αυτό και ψάχνει το τρίποντο που θα τον κρατήσει σε ανοδική τροχιά.

Στις 21:00 ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να κάνει μια νέα αρχή το 2026, υποδεχόμενος τον Πανσερραϊκό στη Λεωφόρο. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έχει αρκετά νέα πρόσωπα και θέλει τη νίκη για να αρχίσει μια αντεπίθεση. Τα «λιοντάρια» βρίσκονται σε δεινή βαθμολογική θέση και θα παλέψουν για το θετικό αποτέλεσμα, στη μάχη που δίνουν για να κρατηθούν στην κατηγορία.

Στις 16:00 διεξάγεται στο «Λάμπρος Κατσώνης» το ντέρμπι της 4ης θέσης, ανάμεσα στον Λεβαδειακό και τον Βόλο. Οι Βοιωτοί θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν τη νίκη που θα τους εδραιώσει στην πρώτη τετράδα, ενώ οι «κυανέρυθροι» θα ψάξουν το θετικό αποτέλεσμα κόντρα σε μια δυνατή ομάδα.

Λίγες μέρες μετά την πρόκριση του ΟΦΗ επί του Αστέρα Aktor στο Κύπελλο, οι δύο ομάδες συναντιούνται ξανά στις 17:30 στο Παγκρήτιο. Και οι δύο ομάδες «καίγονται» για τους βαθμούς, για να πάρουν ανάσα, με τους Αρκάδες να καλούνται να βγάλουν αντίδραση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 16ης αγωνιστικής:

Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

16:00 Λεβαδειακός – Βόλος ΝΠΣ Νovasports Prime

17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Aktor Cosmote Sport 1

19:30 Άρης – ΑΕΚ Νovasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16 39

2. ΠΑΟΚ 16 38

3. ΑΕΚ 15 37

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 15 28

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 15 25

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 14 22

7. ΑΡΗΣ 15 20

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 16 19

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 16 15

10. ASTERAS AKTOR 15 13

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 16 13

12. ΟΦΗ 14 12

13. ΑΕΛ NOVIBET 16 10

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 15 5

