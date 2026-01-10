Ράτζκοφ: «Τα παιδιά άξιζαν την νίκη»

«Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι και πολύ ενδιαφέρον, και πήραμε μια σημαντική νίκη. Τα παιδιά θεωρώ ότι άξιζαν τη νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς πολλές ευκαιρίες, αλλά το κίνητρο και το πάθος που έβγαλαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές μου τους έδωσαν τη νίκη. Πιστεύω στη σκληρή δουλειά και όχι στην τύχη, στην ομαδική δουλειά, στο πάθος».

«Έχουμε μια πραγματικά καλή ομάδα. Είναι δύσκολο να πω για μένα ποιος από όλους είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στο παιχνίδι, αλλά όλοι όσοι έπαιξαν είχαν πάθος και ήμασταν πολύ συγκεντρωμένοι».