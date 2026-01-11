Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στην Τζέντα για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ισπανία θα βρει απόψε (21:00,) κάτοχο, με το «Clasico» να δεσπόζει στον τελικό του Σούπερ Καπ. Στο «King Abdullah» της Τζέντα, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται για την κορυφή, σε ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού των δύο «αιωνίων».

Οι «μπλαουγκράνα» κυνηγούν τον 16ο τίτλο τους στη διοργάνωση και δεύτερο συνεχόμενο, ενώ η «βασίλισσα» μετρά 13 κατακτήσεις, έχοντας πανηγυρίσει τελευταία φορά το 2024. Υπενθυμίζεται πως στον περσινό τελικό, στο ίδιο γήπεδο, η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει εμφατικά με 5-2.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έφτασε στον τελικό με επιβλητικό τρόπο, διαλύοντας την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0 στα ημιτελικά την Τετάρτη. Ο Γερμανός τεχνικός θα στερηθεί μόνο τις υπηρεσίες των Γκάβι και Κρίστενσεν.

Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο ξεπέρασε το εμπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-1 την Πέμπτη. Για τη Ρεάλ παραμένουν εκτός οι Ρίντιγκερ, Μιλιτάο και Αλεξάντερ-Άρνολντ, ωστόσο επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή του ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ξεκινήσει με τον Τζοάν Γκαρσία κάτω από τα δοκάρια, τους Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί και Μπαλντέ στην άμυνα, τριάδα στο κέντρο τους Ντε Γιονγκ, Πέδρι και Φερμίν, ενώ στην επίθεση θα αγωνιστούν οι Γιαμάλ, Φεράν Τόρες και Ραφίνια.

Για τη Ρεάλ, ο Κουρτουά θα υπερασπιστεί την εστία, με τους Βαλβέρδε, Ασένθιο, Χάουσεν και Καρέρας στην αμυντική γραμμή. Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Μπέλιγχαμ, ενώ την επιθετική τριάδα συνθέτουν οι Ροντρίγκο, Εμπαπέ και Βινίσιους.

