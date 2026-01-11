ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στην Τζέντα για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στην Τζέντα για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης διασταυρώνουν απόψε τα ξίφη τους στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας, με φόντο τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Ισπανία θα βρει απόψε (21:00,) κάτοχο, με το «Clasico» να δεσπόζει στον τελικό του Σούπερ Καπ. Στο «King Abdullah» της Τζέντα, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται για την κορυφή, σε ένα ακόμη μεγάλο ραντεβού των δύο «αιωνίων».

Οι «μπλαουγκράνα» κυνηγούν τον 16ο τίτλο τους στη διοργάνωση και δεύτερο συνεχόμενο, ενώ η «βασίλισσα» μετρά 13 κατακτήσεις, έχοντας πανηγυρίσει τελευταία φορά το 2024. Υπενθυμίζεται πως στον περσινό τελικό, στο ίδιο γήπεδο, η Μπαρτσελόνα είχε επικρατήσει εμφατικά με 5-2.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ έφτασε στον τελικό με επιβλητικό τρόπο, διαλύοντας την Αθλέτικ Μπιλμπάο με 5-0 στα ημιτελικά την Τετάρτη. Ο Γερμανός τεχνικός θα στερηθεί μόνο τις υπηρεσίες των Γκάβι και Κρίστενσεν.

Από την άλλη πλευρά, το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο ξεπέρασε το εμπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-1 την Πέμπτη. Για τη Ρεάλ παραμένουν εκτός οι Ρίντιγκερ, Μιλιτάο και Αλεξάντερ-Άρνολντ, ωστόσο επιστρέφει στη διάθεση του προπονητή του ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ξεκινήσει με τον Τζοάν Γκαρσία κάτω από τα δοκάρια, τους Κουντέ, Έρικ Γκαρθία, Κουμπαρσί και Μπαλντέ στην άμυνα, τριάδα στο κέντρο τους Ντε Γιονγκ, Πέδρι και Φερμίν, ενώ στην επίθεση θα αγωνιστούν οι Γιαμάλ, Φεράν Τόρες και Ραφίνια.

Για τη Ρεάλ, ο Κουρτουά θα υπερασπιστεί την εστία, με τους Βαλβέρδε, Ασένθιο, Χάουσεν και Καρέρας στην αμυντική γραμμή. Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Τσουαμενί, Καμαβινγκά και Μπέλιγχαμ, ενώ την επιθετική τριάδα συνθέτουν οι Ροντρίγκο, Εμπαπέ και Βινίσιους.

sdna.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο πιο απλός τρόπος... αποσυμπίεσης στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κουτέσα: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους»

Ελλάδα

|

Category image

Απόλυτα προσηλωμένος για να μην κάνει χαρακίρι στο Παραλίμνι ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σήμερα το νέο στοίχημα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στην Τζέντα για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποφασισμένη να κάνει… θόρυβο κόντρα στα προγνωστικά η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δυνατό ματς στο «Βικελίδης» - Νέο ξεκίνημα για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Η περίεργη κίνηση του Γιαμάλ λίγο πριν από τον τελικό του Supercopa

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χωρίς επιλογή για να βάλει τέρμα στον κατήφορο ο Εθνικός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σόμποσλαϊ: «Εγώ δεν παρατάω το πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ μπορεί το Champions League!»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι κρίσιμες μάχες εντός των τειχών και το Ελ κλάσικο - Το τηλεοπτικού μενού της Κυριακής (11/01)

TV

|

Category image

Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών στο Κόπα Άφρικα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Με Βάργκα - Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

|

Category image

Καμία έγνοια η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Φρένο» στις συζητήσεις με την Παρί - Ζητά μεγαλύτερο συμβόλαιο για να παραμείνει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη