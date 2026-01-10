ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ηγέτη Ταρέμι ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από το Περιστέρι

Με το δεξί στο 2026 η ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

Με τον Μεχντί Ταρέμι σε ρόλο δημιουργού αλλά και σκόρερ, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 2-0 του Ατρόμητου στο Περιστέρι, σε αναμέτρηση για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ιρανός φορ ετοίμασε το 0-1 που σημείωσε ο Ζέλσον Μαρτίνς στο 35’ και κράτησε για τον εαυτό του το 0-2 στο 56’, βοηθώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μπει με το... δεξί στο 2026.

Πολύ λίγα πράγματα επιθετικά από τους Περιστεριώτες του Ντούσαν Κέρκεζ, που δεν θύμισαν την ομάδα που ζόρισε δις τον ΠΑΟΚ.

Οι ερυθρόλευκοι πλησίασαν στο να ανοίξουν το σκορ μόλις στο 3’, όταν ο Μαρτίνς έφυγε ανάμεσα από τα δύο στόπερ, αλλά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τον εξερχόμενο Αλεξέι Κοσέλεφ που απομάκρυνε σωτήρια. Τέσσερα λεπτά αργότερα, το αριστερό δοκάρι έσωσε την εστία του Ατρόμητου, μετά την κεφαλιά του Παναγιώτη Ρέτσου στο φάουλ του Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Παρά την πίεση που συνέχισε να ασκεί ο Ολυμπιακός, δυσκολευόταν αφάνταστα στη δημιουργία ευκαιριών. Τουλάχιστον ως το 35’, όταν και έγινε το 0-1. Ο Μεχντί Ταρέμι έβαλε στην πλάτη του τον Θανάση Καραμάνη, πριν τον κλείσει ο Μανσούρ ο Ιρανός γύρισε παράλληλα κι ο επερχόμενος Μαρτίνς με προβολή έστειλε την μπάλα κάτω από το σώμα του Κοσέλεφ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε πιο ισορροπημένο. Ωστόσο, η ευκαιρία του Ντένζελ Γιουμπιτάνα ήχησε σαν... καμπάνα για τον Ολυμπιακό που έφτασε σε δεύτερο γκολ. Ο Ταρέμι έκλεψε την μπάλα από κακό διώξιμο του Κοσέλεφ, έπαιξε το «ένα-δύο» με τον Τσικίνιο, πήρε ξανά την μπάλα και με ωραίο τελείωμα πέτυχε το 0-2 στο 56’. Με Γιουμπιτάνα (76’) και Παναγιώτη Τσαντίλα (77’) ο Ατρόμητος προσπάθησε να μειώσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν στην κορυφή της κατάταξης, περιμένοντας το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη στο Χαριλάου, και πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για το ντέρμπι Κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ στο Φάληρο (Τετάρτη 14/1 18:30), με φόντο τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Ατρόμητος, από την άλλη, έμεινε στους 13 βαθμούς και την 11η θέση και, για τη 17η αγωνιστική της Super League, φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό (19/1, 20:00) από τον Βόλο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Σταυρόπουλος, Καραμάνης (77’ Μουντές), Μίχορλ, Φαν Βέερτ (58’ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα (87’ Αμπαρτζίδης), Κίνι, Ούρονεν, Μπάκου (87’ Αϊτόρ), Μανσούρ, Μουτουσάμι (58’ Τζοβάρας).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε (85’ Μουζακίτης), Γκαρθία, Γιαζίτζι (69’ Ντιόγκο), Τσικίνιο (85’ Καλογερόπουλος), Μάρτινς (78’ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85’ Γιάρεμτσουκ).

Ελλαδα

