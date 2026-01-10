ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φώναξε «παρών» ο Άρης, κρατάει... επαφή ο ΑΠΟΕΛ

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα με το πέρας τριών αγώνων της 17ης αγωνιστικής.

Με νίκες των γηπεδούχων ομάδων συνεχίστηκε η δράση στο πρωτάθλημα.

Ασφαλώς η νίκη του Άρη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ήταν αυτή που κέντρισε περισσότερο αφού κράτησε τους πράσινους της Λεμεσού γερά στο κόλπο του τίτλου, όντας στο -5 (34 βαθμούς) από την πρωτοπόρο Ομόνοια. Τους ίδιους βαθμούς έχει και η ομάδα της Λάρνακας που είδε το αήττητο της σε Κύπρο και Ευρώπη (16 αγώνες), να σταματάει στη Λεμεσό. Εκεί όπου είχε δύο νίκες επί Απόλλωνα και ΑΕΛ.

Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ. ήταν ανώτερος, όμως η νίκη ήρθε στις καθυστερήσεις κόντρα στον Ακρίτα. Μία επιτυχία που κρατάει την ομάδα του Γκαρσία σε επαφή με τα άνω διαζώματα. Με 32 βαθμούς, είναι στο -2 από τη 2η θέση (τριπλή ισοβαθμία) και στο -7 από την πρωτοπόρο Ομόνοιας, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο.

17η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2

(20' Γιόβετιτς, 85' Μαέ)

Άρης - ΑΕΚ 1-0

(85΄ Χαραλάμπους)

ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 2-1

(59΄, 90+2΄ πέν. Ντράζιτς / 62΄ Μίλερ)

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου

17:00 Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας

19:00 Ένωση - Απόλλων

Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου

19:00 Πάφος FC - Ομόνοια Αραδίππου

19:00 Ε.Ν.Ύψωνα - Ολυμπιακός

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 Σάββατο, 17 Ιανουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας - Άρης

17:00 Ακρίτας Χλώρακας - ΑΕΛ

19:00 Ολυμπιακός - Πάφος FC

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου

16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση

17:00 ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ένωση

