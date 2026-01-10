ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φώναξε «παρών» ο Άρης, κρατάει... επαφή ο ΑΠΟΕΛ
Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα με το πέρας τριών αγώνων της 17ης αγωνιστικής.
Με νίκες των γηπεδούχων ομάδων συνεχίστηκε η δράση στο πρωτάθλημα.
Ασφαλώς η νίκη του Άρη στο ντέρμπι με την ΑΕΚ ήταν αυτή που κέντρισε περισσότερο αφού κράτησε τους πράσινους της Λεμεσού γερά στο κόλπο του τίτλου, όντας στο -5 (34 βαθμούς) από την πρωτοπόρο Ομόνοια. Τους ίδιους βαθμούς έχει και η ομάδα της Λάρνακας που είδε το αήττητο της σε Κύπρο και Ευρώπη (16 αγώνες), να σταματάει στη Λεμεσό. Εκεί όπου είχε δύο νίκες επί Απόλλωνα και ΑΕΛ.
Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ. ήταν ανώτερος, όμως η νίκη ήρθε στις καθυστερήσεις κόντρα στον Ακρίτα. Μία επιτυχία που κρατάει την ομάδα του Γκαρσία σε επαφή με τα άνω διαζώματα. Με 32 βαθμούς, είναι στο -2 από τη 2η θέση (τριπλή ισοβαθμία) και στο -7 από την πρωτοπόρο Ομόνοιας, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο.
17η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2
(20' Γιόβετιτς, 85' Μαέ)
Άρης - ΑΕΚ 1-0
(85΄ Χαραλάμπους)
ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 2-1
(59΄, 90+2΄ πέν. Ντράζιτς / 62΄ Μίλερ)
Κυριακή, 11 Ιανουαρίου
17:00 Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας
19:00 Ένωση - Απόλλων
Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου
19:00 Πάφος FC - Ομόνοια Αραδίππου
19:00 Ε.Ν.Ύψωνα - Ολυμπιακός
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο, 17 Ιανουαρίου
16:00 Εθνικός Άχνας - Άρης
17:00 Ακρίτας Χλώρακας - ΑΕΛ
19:00 Ολυμπιακός - Πάφος FC
Κυριακή, 18 Ιανουαρίου
16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση
17:00 ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα
19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ
Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ένωση