Καμία έγνοια η Νέα Σαλαμίνα

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ολοκλήρωσε την α΄ φάση του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας η Νέα Σαλαμίνα.

Kαι το έπραξε με εκκωφαντικό τρόπο αφού πέτυχε 13 νίκες και είχε μόλις δύο ισοπαλίες. Σκόραρε 40 γκολ και δέχθηκε μόλις πέντε.

Δεν έχει καμία έγνοια στη β΄ φάση όσον αφορά την άνοδό της στα σαλόνια. Ούτε φυσικά για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Απέχει αρκετά από τους υπόλοιπους. Και έδειξε σε όλη αυτή τη διαδρομή πως είναι... άλλο επίπεδο.

Κρίστοφερ