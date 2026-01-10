Με Τσιμίκα βασικό «λύγισε» τη Σασουόλο η Ρόμα

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν βασικός και αντικαταστάθηκε στο 63' από τον Γουέσλεϊ, συμβάλλοντας στη νίκη των «τζιαλορόσι» που θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ στις 29 Ιανουαρίου και προσωρινά «έπιασαν» τη Μίλαν στη 2η θέση, με δύο παιχνίδια περισσότερα.

Η ομάδα του Τζιανπιέρο Γκασπερίνι έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά βρήκε τελικά τις λύσεις με τον Κονέ στο 76' και τον Σουλέ στο 79'.

