Με Τσιμίκα βασικό «λύγισε» τη Σασουόλο η Ρόμα

Με το... δεξί μπήκε η Ρόμα στο δεύτερο γύρο της Serie A, καθώς επιβλήθηκε δύσκολα με 2-0 της Σασουόλο στο «Ολίμπικο» της «Αιώνιας Πόλης», έχοντας τον Έλληνα αριστερό μπακ στην αρχική σύνθεση.

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν βασικός και αντικαταστάθηκε στο 63' από τον Γουέσλεϊ, συμβάλλοντας στη νίκη των «τζιαλορόσι» που θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός στο ΟΑΚΑ στις 29 Ιανουαρίου και προσωρινά «έπιασαν» τη Μίλαν στη 2η θέση, με δύο παιχνίδια περισσότερα.

Η ομάδα του Τζιανπιέρο Γκασπερίνι έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά βρήκε τελικά τις λύσεις με τον Κονέ στο 76' και τον Σουλέ στο 79'.

