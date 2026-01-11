ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σόμποσλαϊ: «Εγώ δεν παρατάω το πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ μπορεί το Champions League!»

Σόμποσλαϊ: «Εγώ δεν παρατάω το πρωτάθλημα, η Λίβερπουλ μπορεί το Champions League!»

Αφοπλιστικά ειλικρινής ξανά ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, επισήμανε πως συνεχίζει να… κοιτά το πρωτάθλημα, αλλά η Λίβερπουλ οφείλει να «μιμηθεί» την Παρί Σεν Ζερμέν!

Μία ακόμη δήλωση από τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ, η οποία θα συζητηθεί σε μεγάλο βαθμό, έλαβε χώρα πριν από μερικά λεπτά, μετά την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ, και όσα είχε πει για τους εν δυνάμει πρωταθλητές.

Πλέον, περίπου 48 ώρες μετά τη λήξη της συνάντησης, ο Μαγυάρος θέλησε να είναι αφοπλιστικά ειλικρινής και να αναδείξει τη δική του λογική και νοοτροπία.

Τι ακριβώς είπε, με συνέπεια να συζητηθεί έντονα στην Αγγλία; Το γεγονός πως η Λίβερπουλ δεν αφήνει τον τίτλο και ο ίδιος δεν μπορεί να σταματήσει να σκέφτεται μία νέα κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παρά ταύτα, διευκρίνισε πως οφείλει να είναι ρεαλιστής, αναγνωρίζοντας πως αυτό είναι δύσκολο, μιας και η διαφορά 14 βαθμών από την Άρσεναλ, δεν καλύπτεται εύκολα.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στον στόχο του Champions League, φέρνοντας ως παράδειγμα την περσινή Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Σόμποσλαϊ επισήμανε πως πέρυσι ουδείς ανέμενε ότι οι Γάλλοι θα κατακτήσουν το τρόπαιο, από την στιγμή που οριακά προκρίθηκαν από τη League Phase και αναρωτήθηκε γιατί να… μην μπορεί η Λίβερπουλ να κάνει το ίδιο.

ΔΙΕΘΝΗ

