Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών στο Κόπα Άφρικα
Παράδωσε το στέμμα η Ακτή Ελεφαντοστού.
Με το μεγάλο της «αστέρι», τονμ Μοχάμεντ Σαλάχ, να την οδηγεί εκ του ασφαλούς (ασίστ και γκολ), η Αίγυπτος νίκησε δύσκολα με 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού κι έγινε η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Ο Μαρμούς στο 4', ο Ράμπια στο 32' από πάσα του Σαλάχ και ο επιθετικός της Λίβερπουλ στο 52' ήταν οι σκόρερ των «Φαραώ», που με το αυτογκόλ του Φατούχ στο 40' είχαν βάλει ξανά στο παιχνίδι τους Ιβοριανούς. Ο Ντουέ στο 73' έβαλε ξανά την Ακτή στο παιχνίδι, αλλά το 3-2 δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.
Πλέον, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της 14ης Ιανουαρίου, η Αίγυπτος θα παίκει με τη Σενεγάλη στις 18:00, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 18ης Ιανουαρίου, που θα προκύψει από το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, Μαρόκο-Νιγηρία.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:
Προημιτελική Φάση
Μάλι - Σενεγάλη 0-1
Καμερούν – Μαρόκο 0-2
Αλγερία – Νιγηρία 0-2
Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2
Ημιτελικοί
14/1/2026
18:00 Σενεγάλη - Αίγυπτος
21:00 Μαρόκο - Νιγηρία
Μικρός Τελικός
17/1/2026 18:00
Τελικός
18/1/2026 21:00