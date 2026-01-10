Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών στο Κόπα Άφρικα

Με το μεγάλο της «αστέρι», τονμ Μοχάμεντ Σαλάχ, να την οδηγεί εκ του ασφαλούς (ασίστ και γκολ), η Αίγυπτος νίκησε δύσκολα με 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού κι έγινε η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Μαρμούς στο 4', ο Ράμπια στο 32' από πάσα του Σαλάχ και ο επιθετικός της Λίβερπουλ στο 52' ήταν οι σκόρερ των «Φαραώ», που με το αυτογκόλ του Φατούχ στο 40' είχαν βάλει ξανά στο παιχνίδι τους Ιβοριανούς. Ο Ντουέ στο 73' έβαλε ξανά την Ακτή στο παιχνίδι, αλλά το 3-2 δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Πλέον, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της 14ης Ιανουαρίου, η Αίγυπτος θα παίκει με τη Σενεγάλη στις 18:00, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 18ης Ιανουαρίου, που θα προκύψει από το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, Μαρόκο-Νιγηρία.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Προημιτελική Φάση

Μάλι - Σενεγάλη 0-1

Καμερούν – Μαρόκο 0-2

Αλγερία – Νιγηρία 0-2

Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2

Ημιτελικοί

14/1/2026

18:00 Σενεγάλη - Αίγυπτος

21:00 Μαρόκο - Νιγηρία

Μικρός Τελικός

17/1/2026 18:00

Τελικός

18/1/2026 21:00