ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών στο Κόπα Άφρικα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών στο Κόπα Άφρικα

Παράδωσε το στέμμα η Ακτή Ελεφαντοστού.

Με το μεγάλο της «αστέρι», τονμ Μοχάμεντ Σαλάχ, να την οδηγεί εκ του ασφαλούς (ασίστ και γκολ), η Αίγυπτος νίκησε δύσκολα με 3-2 την Ακτή Ελεφαντοστού κι έγινε η τελευταία ομάδα που συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο Μαρμούς στο 4', ο Ράμπια στο 32' από πάσα του Σαλάχ και ο επιθετικός της Λίβερπουλ στο 52' ήταν οι σκόρερ των «Φαραώ», που με το αυτογκόλ του Φατούχ στο 40' είχαν βάλει ξανά στο παιχνίδι τους Ιβοριανούς. Ο Ντουέ στο 73' έβαλε ξανά την Ακτή στο παιχνίδι, αλλά το 3-2 δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα του διαιτητή.

Πλέον, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της 14ης Ιανουαρίου, η Αίγυπτος θα παίκει με τη Σενεγάλη στις 18:00, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα γίνει γνωστό και το ζευγάρι του μεγάλου τελικού της 18ης Ιανουαρίου, που θα προκύψει από το νικητή του δεύτερου ημιτελικού, Μαρόκο-Νιγηρία.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα στην προημιτελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό έχουν ως εξής:

Προημιτελική Φάση

Μάλι - Σενεγάλη 0-1

Καμερούν – Μαρόκο 0-2

Αλγερία – Νιγηρία 0-2

Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού 3-2

Ημιτελικοί

14/1/2026

18:00 Σενεγάλη - Αίγυπτος

21:00 Μαρόκο - Νιγηρία

Μικρός Τελικός

17/1/2026 18:00

Τελικός

18/1/2026 21:00

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Αίγυπτος συμπλήρωσε το παζλ των ημιτελικών στο Κόπα Άφρικα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΚ: Με Βάργκα - Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

|

Category image

Καμία έγνοια η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Φρένο» στις συζητήσεις με την Παρί - Ζητά μεγαλύτερο συμβόλαιο για να παραμείνει

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Τσιμίκα βασικό «λύγισε» τη Σασουόλο η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Φώναξε «παρών» ο Άρης, κρατάει... επαφή ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Τα παιδιά άξιζαν την νίκη»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Με ηγέτη Ταρέμι ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από το Περιστέρι

Ελλάδα

|

Category image

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3: «Γκαζωμένος» κι ασταμάτητος προς τα 100 του!

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Το πιο φυσιολογικό αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία»

ΑΕΚ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη - αντίδραση του Άρη κόντρα στην ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Για το θέμα του γκολ, χρειάζεται λεφτά...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε η ζόρικη νίκη του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Ντράζιτς το πήρε... πάνω του και ο ΑΠΟΕΛ γλίτωσε το χαρακίρι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Χάμπος επέστρεψε στο γήπεδο και ο Άρης στις νίκες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη