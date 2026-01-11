Χωρίς επιλογή για να βάλει τέρμα στον κατήφορο ο Εθνικός

Στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» εκστρατεύει ο Εθνικός για να αντιμετωπίσει την Ανόρθωση (17:00), σε ένα ιδιαίτερα κομβικό ματς. Από τις 25 Οκτωβρίου που κέρδισε την Ένωση με 5-1 έχει να χαρεί αφού έκτοτε μετρά μόνο αποτυχίες.

Έμεινε καθηλωμένος στους 14 βαθμούς και δεν τον παίρνει να γευτεί 9η συνεχόμενη ήττα στο πρωτάθλημα και δέκατη στην σειρά. Είναι και η αρνητική παράδοση στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» την οποία θέλει να σταματήσει η ομάδα της Άχνας.

Με την ΑΕΛ και την Ένωση ο Ρούι Φερέιρα έπαιξε ανοικτά και την… πάτησε. Απέναντι στην Ανόρθωση αναμένεται ότι θα παίξει κλειστά. Αναμένονται κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα. Πιο έτοιμοι είναι οι δύο νεοαποκτηθέντες Γιούσης και Σιβέριο. Εκτός πλάνων ενώ ερωτηματικό αποτελεί ο Μάια.