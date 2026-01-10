ΑΕΚ: Με Βάργκα - Γκεοργκίεφ στη Θεσσαλονίκη

Στην αποστολή , βρίσκονται τα δυο νέα αποκτήματα της Ένωσης, οι Μπαρνάμπας Βάργκα και Μάρτιν Γκεοργκίεφ, με τον διεθνή Ούγγρο σέντερ-φορ μάλιστα να αναμένεται να πάρει και χρόνο συμμετοχής, ερχόμενος πιθανότατα από τον πάγκο. Άλλωστε, βρίσκεται σε άριστη κατάσταση όπως έδειξε και στις προπονήσεις, έρχεται μετά από ένα... καυτό πρώτο μισό της σεζόν όπου πέτυχε 20 γκολ με την φανέλα της Φερεντσβάρος και αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό επιθετικό όπλο στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς. Ο οποίος, έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του να δώσουν μια συνέχεια σε όσα παρουσίασαν προ διακοπής, όπου ο Δικέφαλος έτρεξε αυτό το εντυπωσιακό σερί των δέκα νικών που τον έφερε στην κορυφή της Stoiximan Super League και απευθείας στους 16 του UEFA Conference League και στους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος.

Από εκεί και πέρα θυμίζουμε ο Σέρβος τεχνικός, μετρά και σημαντικές επιστροφές, καθώς στη διάθεση του βρίσκονται οι Μουκουντί-Γκατσίνοβιτς που έχουν επανέλθει στο 100%. Αντίθετα, εκτός είναι ο Περέιρα που είχε υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο. Όσον αφορά τους Ζίνι και Πιερό, βρίσκονται σε φάση επανόδου.

Με τα παραπάνω δεδομένα και με βάση τις μέχρι τώρα δοκιμές του Νίκολιτς, όλα δείχνουν πως θα επιλέγει ένα σχήμα με τον Στρακόσα στα δοκάρια, τους Μουκουντί-Ρέλβας στην άμυνα, τον Ρότα δεξιά και έναν εκ των Πήλιο-Πενράις αριστερά. Στον άξονα, το δίδυμο των Μαρίν-Πινέδα έχει προβάδισμα με τον Μάνταλο όμως να είναι επίσης μια επιλογή, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί δεδομένα ο Γιόβιτς.

Πίσω από τον Σέρβο επιθετικό, θα κινείται ο Κοϊτά, με τον Ζοάο Μάριο αριστερά και έναν εκ των Λιούμπιτσιτς ή Ελίασον δεξιά. Βεβαίως, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και κάποια έκπληξη από τον Μάρκο Νίκολιτς όσον αφορά τις επιλογές του καθώς ο Σέρβος τεχνικός αρέσκεται σε τέτοιου είδους κινήσεις.

