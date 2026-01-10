Aτύχημα για την Εθνική ομάδα χάντμπολ στην Εσθονία - Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης ενημερώνει ότι σήμερα τα ξημερώματα Σαββάτου (10/1), το λεωφορείο που μετέφερε την Εθνική Κύπρου Ανδρών από το Ταλίν στην Πόλβα για τον αγώνα με την Εσθονία, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα και ανετράπη.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί, ωστόσο, δύο μέλη της αποστολής κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστούν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Όλα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Κύπρου είναι καλά.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εντός και εκτός Κύπρου, για την γρήγορη και ασφαλή επιστροφή των διεθνών και της αποστολής της Εθνικής Ομάδας στην Κύπρο. Επίσης σημειώνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας και συνιστά ψυχραιμία. Όταν υπάρξουν νεότερες πληροφορίες, θα ακολουθήσει ενημέρωση.

ΦΩΤΟ: sport.delfi.e