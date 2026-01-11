Αποφασισμένη να κάνει… θόρυβο κόντρα στα προγνωστικά η Ένωση

Μετά την πρόκριση στο κύπελλο, η Ένωση πάει με απαιτήσεις στο σημερινό παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο «Τάσος Μάρκου» (17:00). Η νίκη επί του Εθνικού άνοιξε την… όρεξη για νέες επιτυχίες και μπορεί στα χαρτιά να είναι το αουτσάιντερ αλλά οι παίκτες του Μπόγιαν Μαρκόφσκι είναι αποφασισμένοι να «κτυπήσουν» το ματς κόντρα στον Απόλλωνα. Η Παραλιμνίτικη ομάδα είναι στην τελευταία θέση με μόλις έναν βαθμό και χωρίς νίκη και ελπίζει πως κόντρα στα προγνωστικά, θα χαρεί για πρώτη φορά στην έδρα της.

Ο Μπόγιαν Μαρκόφσκι θα διατηρήσει σχεδόν την ίδια ενδεκάδα. Και λέμε σχεδόν καθώς θα προβεί σε μια αναγκαστική αλλαγή αφού εκτός πλάνων είναι ο τραυματίας Σάκιτς και στη θέση του θα παίξει ο Σάλκοβιτς. Συνεπώς ο τεχνικός της Ένωσης θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους Παναγιώτου, Σάλκοβιτς, Σ. Σολωμού, Οκέκε, Σέσκο, Κατσιάρη, Κράινζ, Χαραλάμπους, Έλλα, Κούρεζ και Μουσελιάνι.

Στην αποστολή θα είναι για πρώτη φορά ο Ντεμίρ Ίμερι. Ο Βορειομακεδόνας επιτελικός μέσος που αποτελεί χειμερινό απόκτημα αναμένεται πως θα πάρει χρόνο ως αλλαγή. Εκτός πλάνων είναι το άλλο νέο απόκτημα, ο επιθετικός Μάρκο Σιμονόφσκι που αποβλήθηκε με τον Εθνικό.