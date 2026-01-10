Ντεμπελέ: «Φρένο» στις συζητήσεις με την Παρί - Ζητά μεγαλύτερο συμβόλαιο για να παραμείνει

Ο Γάλλος εξτρέμ έκανε μια εντυπωσιακή σεζόν το 2025, αφήνοντας πίσω του τη δύσκολη περίοδο στη Μπαρτσελόνα και ανεβάζοντας την καριέρα του στο Παρίσι.

Η διοίκηση της Παρί, θέλοντας να «δέσει» τον 28χρονο για τα επόμενα χρόνια, ξεκίνησε επαφές με την πλευρά του, κάνοντας πρόταση ανανέωσης πιο μακριά από το 2028. Σύμφωνα με το «RMC», το συμβόλαιο αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το «Foot Mercato», η απάντηση του Ντεμπελέ αναμένεται να είναι αρνητική. Ο διεθνής άσος θεωρεί πως το οικονομικό δεν αντανακλά την προσφορά και τη σημασία του στην ομάδα και ζητά σχεδόν τα διπλά χρήματα για να υπογράψει νέο συμβόλαιο.

