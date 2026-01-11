Η περίεργη κίνηση του Γιαμάλ λίγο πριν από τον τελικό του Supercopa

Εντύπωση προκάλεσε το ψηφιακό «καθάρισμα» του Λαμίν Γιαμάλ στα social media, παραμονές του τελικού του Σούπερ Καπ Ισπανίας, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε ζωντανά κι' αποκλειστικά από το Youtube του Athletiko και από το Action 24, όπως ακριβώς έγινε και με τους δύο ημιτελικούς.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα διέγραψε σχεδόν όλες τις προσωπικές του αναρτήσεις από το Instagram, αφήνοντας ενεργά μόνο ελάχιστα posts που σχετίζονται με εμπορικές υποχρεώσεις.

Η μοναδική προσωπική αναφορά που παρέμεινε στον λογαριασμό του είναι ένα αινιγματικό μήνυμα στο βιογραφικό του:

«Samurai Jack | Ashi | T5 · E2».

Πρόκειται για επεισόδιο της γνωστής σειράς κινουμένων σχεδίων, «Samurai Jack», στο οποίο ο πρωταγωνιστής δίνει έναν άνισο αγώνα επιβίωσης, επιδεικνύοντας επιμονή και αντοχή απέναντι σε κάθε εμπόδιο.

Το μήνυμα ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια έμμεση δήλωση ετοιμότητας ενόψει του «κλάσικο», με τον Γιαμάλ να δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω τον «θόρυβο» και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον αγωνιστικό στόχο.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο 17χρονος χρησιμοποιεί τα social media με στρατηγικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια του Euro είχε επιχειρήσει κάτι παρόμοιο, τραβώντας για άλλη μία φορά τα βλέμματα της δημοσιότητας.

Μένει να φανεί αν αυτό το ψηφιακό «restart» θα συνοδευτεί και από μια δυναμική παρουσία στο γήπεδο της Τζέντα ή αν ο Γιαμάλ επιφυλάσσει ακόμη μία έκπληξη πριν από τη σέντρα του τελικού.

