ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η περίεργη κίνηση του Γιαμάλ λίγο πριν από τον τελικό του Supercopa

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η περίεργη κίνηση του Γιαμάλ λίγο πριν από τον τελικό του Supercopa

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας, ο Λαμίν Γιαμάλ εξαφάνισε σχεδόν κάθε ίχνος από το προφίλ του στο Instagram.

Εντύπωση προκάλεσε το ψηφιακό «καθάρισμα» του Λαμίν Γιαμάλ στα social media, παραμονές του τελικού του Σούπερ Καπ Ισπανίας, το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε ζωντανά κι' αποκλειστικά από το Youtube του Athletiko και από το Action 24, όπως ακριβώς έγινε και με τους δύο ημιτελικούς.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα διέγραψε σχεδόν όλες τις προσωπικές του αναρτήσεις από το Instagram, αφήνοντας ενεργά μόνο ελάχιστα posts που σχετίζονται με εμπορικές υποχρεώσεις.

Η μοναδική προσωπική αναφορά που παρέμεινε στον λογαριασμό του είναι ένα αινιγματικό μήνυμα στο βιογραφικό του:

«Samurai Jack | Ashi | T5 · E2».

Πρόκειται για επεισόδιο της γνωστής σειράς κινουμένων σχεδίων, «Samurai Jack», στο οποίο ο πρωταγωνιστής δίνει έναν άνισο αγώνα επιβίωσης, επιδεικνύοντας επιμονή και αντοχή απέναντι σε κάθε εμπόδιο.

Το μήνυμα ερμηνεύτηκε από πολλούς ως μια έμμεση δήλωση ετοιμότητας ενόψει του «κλάσικο», με τον Γιαμάλ να δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω τον «θόρυβο» και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον αγωνιστικό στόχο.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που ο 17χρονος χρησιμοποιεί τα social media με στρατηγικό τρόπο. Κατά τη διάρκεια του Euro είχε επιχειρήσει κάτι παρόμοιο, τραβώντας για άλλη μία φορά τα βλέμματα της δημοσιότητας.

Μένει να φανεί αν αυτό το ψηφιακό «restart» θα συνοδευτεί και από μια δυναμική παρουσία στο γήπεδο της Τζέντα ή αν ο Γιαμάλ επιφυλάσσει ακόμη μία έκπληξη πριν από τη σέντρα του τελικού.

atheltiko.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χάος μετά το Αλγερία-Νιγηρία: Κυνήγησαν τον διαιτητή μέχρι τα αποδυτήρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μεγάλες οι ευθύνες των οργανωμένων…

Απόψεις

|

Category image

Με Ποντένσε και Ροντινέι στη μάχη με ΠΑΟΚ ο Ολυμπιακός, βλέμματα και στην αγορά

Ελλάδα

|

Category image

«Μεγάλη μάχη γιγάντων για τον Μουζακίτη – Το ποσό που ζητά ο Ολυμπιακός»

Ελλάδα

|

Category image

Λεβαντόφσκι: «Δεν αποσύρομαι ακόμη!»-Tα λόγια αγάπης για τη σύζυγό του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Μοναστηρλής, ο Παρασκευάς και το θέμα εμπιστοσύνης

Απόψεις

|

Category image

Οι προσδοκίες του Νταμάτο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πιο απλός τρόπος... αποσυμπίεσης στην Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κουτέσα: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε αγώνα, να κερδίσουμε τίτλους»

Ελλάδα

|

Category image

Απόλυτα προσηλωμένος για να μην κάνει χαρακίρι στο Παραλίμνι ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Σήμερα το νέο στοίχημα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ στην Τζέντα για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αποφασισμένη να κάνει… θόρυβο κόντρα στα προγνωστικά η Ένωση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Δυνατό ματς στο «Βικελίδης» - Νέο ξεκίνημα για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Η περίεργη κίνηση του Γιαμάλ λίγο πριν από τον τελικό του Supercopa

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη