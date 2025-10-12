CyView Λατσιά και ΑΟ Αραδίππου διεκδικούν τον τίτλο του ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ Γυναικών 2025-26

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η νταμπλούχος της περσινής σεζόν στο Χάντμπολ γυναικών, ομάδα των CyView Λατσιά και η φιναλίστ του κυπέλλου ΑΟ Αραδίππου, τίθενται αντιμέτωπες για τον πρώτο τίτλο της σεζόν 2025-26.

Οι δυο ομάδες θα αναμετρηθούν στον αγώνα του Σούπερ Καπ που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου, στις 16:00 στο γήπεδο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Τα CyView Λατσιά θέλουν να συνεχίσουν τη συλλογή των τίτλων, κυνηγώντας να πάρουν για δεύτερη σερί χρονιά και 15η συνολικά στην ιστορία τους τον τίτλο στον συγκεκριμένο θεσμό.

Από την πλευρά της, η ομάδα της Αραδίππου θα επιδιώξει να σηκώσει για πρώτη φορά την κούπα του Σούπερ Καπ.

Με τον αγώνα αυτό θα σημάνει και η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Γυναικών, με την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης να είναι ορισμένη για τις 18 Οκτωβρίου.

Οι κατακτήσεις του Super Cup στις Γυναίκες:

1995   ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

1996   ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

1997  ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

1998   ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

1999   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2000   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2001   ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

2002   ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

2003   ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

2004   ΣΠΕΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

2005    Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2006   ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

2007   ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

2008   ΣΠΕΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

2009   ΣΠΕΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ

2010   ΣΠΕ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

2011   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2012   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2013   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2014   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2015   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2016   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2017   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2018   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2019   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2020    –

2021   ΕΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

2022   Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

2023  ΕΝ ΑΘΗΕΝΟΥ

2024  Α. Σ. ΛΑΤΣΙΑ

