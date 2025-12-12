Για το δέκατο συνεχόμενο...

Η «Κυρία» μετρά ήδη πάνω από δύο μήνες αήττητη σε όλες τις διοργανώσεις, καταγράφοντας εννέα συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα, επτά στο πρωτάθλημα και δύο στο Κύπελλο.

Στο αυριανό ματς απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, ο Γεωργιανός τεχνικός στοχεύει να επεκτείνει το σερί αυτό, φτάνοντας στη δέκατη διαδοχική θετική εμφάνιση και ταυτόχρονα σε τέταρτη νίκη στο συγκεκριμένο διάστημα.

Με την ομάδα να πατά γερά, το ματς λειτουργεί και ως ευκαιρία για νέα επιβεβαίωση της ανοδικής της πορείας.