Η ΑΕΚ και οι άλλες 17 ομάδες με εισιτήρια πρόκρισης από τις 108 στα τρία Κύπελλα Ευρώπης

Δέκα οκτώ ομάδες από τις 108 στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Champions League, Europa League και Conference League, ανάμεσά τους και η ΑΕΚ, έχουν εξασφαλίσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή τους διαδρομή, είτε στη φάση των «16», είτε στα playoffs νοκ άουτ. Ποσοστό 16,6%.

Και αυτό ενώ οι δύο πρώτες διοργανώσεις έχουν ακόμα αγωνιστικές στη League phase τους, που θα γίνουν τον Ιανουάριο ( 20/21 και 28/1 στο UCL -22 και 29/1 στο UEL) ενώ το Conference League έχει προγραμματισμένη την 6η και τελευταία αγωνιστική του, την ερχόμενη εβδομάδα, στις 18/12.

Να σημειωθεί μάλιστα υπάρχει σενάριο προσομοίωσης που φέρει αντιπάλους στα playoffs νοκ άουτ του Europa League ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Τα playoffs στο Champions League θα γίνουν 17/19.2 και 24/26.2 και η φάση των «16» 10/11 και 17/19.3.

Τα playoffs στο Europa League θα γίνουν 19/20.2 και 26/27.2 και η φάση των «16» 12/13 και 19/20.3.

Τα playoffs στο Conference League θα γίνουν 19/20.2 και 26/27.2 και η φάση των «16» 12/13 και 19/20.3.

Οι πέντε ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ευρωπαϊκή συνέχεια («16» ή playoffs) στο Champions League: Άρσεναλ (Αγγλία), Αταλάντα (Ιταλία), Μπάγερν (Γερμανία), Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία), Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Οι έξι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ευρωπαϊκή συνέχεια («16» ή playoffs) στο Europa League: Άστον Βίλα (Αγγλία), Φερεντσβάρος (Ουγγαρία), Φράιμπουργκ (Γερμανία), Λιόν (Γαλλία), Μίντιλαντ (Δανία), Μπέτις (Ισπανία)

Οι επτά ομάδες που έχουν εξασφαλίσει ευρωπαϊκή συνέχεια («16» ή playoffs) στο Conference League: ΑΕΚ, Μάιντς (Γερμανία), Ράκοβ (Πολωνία), Ράγιο Βαγιεκάνο (Ισπανία ), Σαμσούνσπορ (Τουρκία), Σαχτάρ (Ουκρανία), Σπάρτα Πράχας (Τσεχία).

ΑΠΕ-ΜΠΕ